जम्मू कश्मीर की हर समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हटनी चाहिए धारा 370: राम माधव

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को संसद में धारा 370 पर दिए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शनिवार (29 जून) कहा है कि कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर को एकीकृत करने में बहुत बड़ी बाधा है. उन्होंने विपक्षी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की समस्या कांग्रेस और उनके साथियों के साथ मिलकर चली सरकार के कारण है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी सरकार ढाई साल रही. लेकिन वहां कि समस्याएं आज की नहीं है. उन्होंने कहा कि अलगावाद की शुरूआत 1987 से शुरू हुई. अलगाववाद को प्रोत्साहन पाक देता है. आतंकी संगठन देते हैं.

Ram Madhav on Congress blaming BJP-PDP alliance for situation in Kashmir: BJP alliance was in power for 2.5 yrs, it's Congress which through its alliances or through its proxies ruled states for decades & it was they who were responsible for every trouble you see in Kashmir today pic.twitter.com/6XrG5exwgf

