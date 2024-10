अभी नहीं तो कभी नहीं! Stock Split के बाद रॉकेट बना New Light Apparels, ₹160 तक पहुंचने का मौका

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों New Light Apparels Ltd. का नाम तेजी से चर्चा में है. हाल ही में कंपनी द्वारा किए गए 10:1 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा के बाद से, इस स्टॉक ने तेजी से उछाल मारी है और निवेशकों के बीच इसे खरीदने की होड़ मच गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्टॉक में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, और यह ₹160 के लक्ष्य तक पहुंच सकता है.

अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं, जो तेजी से ग्रोथ कर रहा हो और भविष्य में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता हो, तो New Light Apparels आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आइए, इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट, उसकी ग्रोथ स्टोरी और इसके भविष्य के बारे में विस्तार से जानते हैं.

स्टॉक स्प्लिट का महत्व और प्रभाव

New Light Apparels ने हाल ही में 10:1 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, जिसका मतलब है कि कंपनी के ₹10 फेस वैल्यू के एक शेयर को अब ₹1 फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांट दिया गया है. यह स्टॉक स्प्लिट 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो चुका है, और इसके बाद से कंपनी के शेयरों में तेजी से उछाल देखा गया है.

स्टॉक स्प्लिट का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इससे शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिससे अधिक से अधिक छोटे निवेशक भी इसे खरीदने में सक्षम हो जाते हैं. इसके साथ ही, शेयरों की तरलता (liquidity) में वृद्धि होती है, और बाजार में शेयरों की मांग बढ़ने की संभावना रहती है. यही कारण है कि New Light Apparels का शेयर स्प्लिट के बाद 'रॉकेट' की तरह ऊपर जा रहा है.

Lab-Grown Cotton टेक्नोलॉजी ने बढ़ाई कंपनी की ग्रोथ

New Light Apparels का सबसे बड़ा यूएसपी (Unique Selling Proposition) उसकी Lab-Grown Cotton टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कपड़ा उत्पादन की लागत को बेहद कम कर दिया गया है. पारंपरिक कपास उत्पादन में जहां ₹30 प्रति स्क्वायर मीटर की लागत आती है, वहीं Lab-Grown Cotton मात्र ₹7 प्रति मीटर की लागत पर तैयार हो जाता है.

यह टेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल है, जो वर्तमान समय में ग्लोबल फैशन उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है. यही कारण है कि कंपनी ने हाल ही में Organic Basic और Hugo Boss जैसी प्रमुख इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स के साथ करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं. इस टेक्नोलॉजी के चलते कंपनी की लागत कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है, जिससे इसका वित्तीय प्रदर्शन काफी मजबूत हुआ है.

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

पिछले कुछ सालों में New Light Apparels ने शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है. कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 293% रही है, जो इसके मजबूत बिजनेस मॉडल और सही समय पर किए गए निवेशों को दर्शाता है. इसके साथ ही, कंपनी का PE रेश्यो 13 है, जो इसे इंडस्ट्री में अंडरवैल्यूड स्टॉक बनाता है. कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और लगातार बढ़ती इंटरनेशनल मांग को देखते हुए, निवेशक इसे एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश मान रहे हैं. इसके शेयर में तेजी से बढ़ोतरी के चलते, यह स्टॉक भविष्य में मल्टीबैगर साबित हो सकता है.

₹160 तक पहुंचने का अनुमान

विशेषज्ञों का अनुमान है कि New Light Apparels के शेयर की कीमत निकट भविष्य में ₹160 तक जा सकती है. इस अनुमान का आधार कंपनी के द्वारा की गई हालिया प्रगति, स्टॉक स्प्लिट और नई टेक्नोलॉजी technology है, जिसने इसे कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है. स्टॉक स्प्लिट के बाद छोटे निवेशक भी इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जिससे मांग में और तेजी आने की संभावना है। साथ ही, कंपनी की Lab-Grown Cotton टेक्नोलॉजी ने इसे वैश्विक फैशन ब्रांड्स के साथ जोड़ा है, जिससे इसके राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है. इन सब कारणों से कंपनी के शेयर में लंबी अवधि में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है.

क्यों यह सही समय है निवेश का?

अगर आप इस तेजी से बढ़ते स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. New Light Apparels Ltd. का स्टॉक स्प्लिट और उसकी अनोखी टेक्नोलॉजी इसे एक मजबूत खिलाड़ी बना रही है. आने वाले समय में कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे इसके शेयर की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है. New Light Apparels Ltd. की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है. स्टॉक स्प्लिट के बाद इसकी कीमत कम हो गई है, जिससे यह छोटे निवेशकों के लिए भी सुलभ हो गया है.

निवेश करने से पहले ध्यान में रखने योग्य बातें

हालांकि New Light Apparels के शेयर में जबरदस्त संभावनाएं हैं, फिर भी किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

1. लंबी अवधि का निवेश: इस प्रकार के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें समय के साथ उछाल आता है। अगर आप त्वरित मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं, तो शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है.

2. रिसर्च करें: स्टॉक में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करें. New Light Apparels जैसी कंपनियों में निवेश करने से पहले, उनकी भविष्य की योजनाओं और बाजार में उनकी स्थिति को समझना जरूरी है.

3. डाइवर्सिफिकेशन: अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना हमेशा एक अच्छा विचार है। केवल एक स्टॉक पर निर्भर न रहें, बल्कि विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करें.

निष्कर्ष

New Light Apparels Ltd. का स्टॉक स्प्लिट और उसकी अनोखी Lab-Grown Cotton टेक्नोलॉजी इसे बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रही है. निवेशकों के बीच इसका स्टॉक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह ₹160 तक पहुंच सकता है. अगर आप इस तेजी से उभरते हुए स्टॉक का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह सही समय है निवेश करने का। इस मौके को हाथ से जाने न दें.

Disclaimer- (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)