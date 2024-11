Valencia Towers Lucknow: शालीमार कॉर्प ने किया वैलेंसिया टावर्स का अनावरण, लक्ज़री और सुविधाओं का बेजोड़ संगम

Shalimar Corp Valencia Towers Lucknow: राजधानी में लक्ज़री लिविंग का नया मानक स्थापित करते हुए, शालीमार लेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने वैलेंसिया टावर्स लॉन्च किया है. यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेडिटेरेनियन जीवनशैली से प्रेरित है और वास्तुकला की सुंदरता, विश्वस्तरीय सुविधाओं और शांतिपूर्ण परिदृश्यों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है.

शानदार वैलेंसिया टावर्स, लखनऊ के दिल में स्थित सात टावरों का एक समूह है, जो शानदार जीवन का प्रतीक है. यह परियोजना न केवल रहने के लिए एक घर है, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली भी प्रदान करती है जो शांति और जीवंतता का एक आदर्श संतुलन है. जैसा कि शालीमार कॉर्प के होल-टाइम डायरेक्टर श्री ख़ालिद मसूद कहते हैं, "वैलेंसिया टावर्स सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक भव्य जीवनशैली का प्रतीक है."

श्री मसूद ने इस प्रोजेक्ट की खासियत बताते हुए कहा कि वैलेंसिया टावर्स में हर छोटी से छोटी बात, बेहतरीन सामग्री से लेकर बारीक कारीगरी तक, शालीमार की उत्कृष्टता की परंपरा को बखूबी बयां करती है. श्री कुणाल सेठ, शालीमार कॉर्प के डायरेक्टर, ने कहा, "वैलेंसिया टावर्स हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जहां आधुनिक जीवनशैली और प्रकृति का संगम हो. हम चाहते हैं कि यहां रहने वाले एक शानदार जीवन जी सकें."

वैलेंसिया टावर्स के केंद्र में स्थित वन वर्ल्ड क्लब एक ऐसी जगह है, जहां आप विलासिता और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं. यहां आप क्रिस्टल क्लियर स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, शांत स्पा में आराम कर सकते हैं या अत्याधुनिक जिम में कसरत कर सकते हैं. इसके अलावा, यहां एक होम थिएटर, इनडोर गेम्स एरिया, बैंक्वेट लाउंज और हरे-भरे बाग भी हैं, जो आपको हर पल आनंदित रखेंगे.

अगर आप एक्टिव आउटडोर लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, तो वैलेंसिया टावर्स आपके लिए एकदम सही जगह है. यहां आप टेनिस, बैडमिंटन, या बीच वॉलीबॉल जैसे खेल खेल सकते हैं, या स्केटिंग रिंक पर आनंद ले सकते हैं. ओपन-एयर जिम में आधुनिक उपकरणों और चेंजिंग रूम्स के साथ आप आसानी से फिट रह सकते हैं. इसके अलावा, आप जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ सकते हैं या अपने पालतू जानवरों के साथ पेट पार्क में घूम सकते हैं. वैलेंसिया टावर्स में आपको हर तरह की आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिलेगा.

वैलेंसिया टावर्स का कम्युनिटी सेंटर, क्लब वन, आपको एक जीवंत समुदाय का हिस्सा बनने का मौका देता है. यहां आप एलिगेंट बार में आराम कर सकते हैं, फाइन-डाइनिंग रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं, या मल्टीपर्पज हॉल में यादगार पल बिता सकते हैं. इसके अलावा, यहां एक समर्पित वेलनेस एरिया भी है, जहां आप स्पा में आराम कर सकते हैं और जिम में कसरत कर सकते हैं. श्री कुणाल सेठ ने बताया, "हमारी सुविधाएं यहां रहने वालों के जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हैं."

वैलेंसिया टावर्स में प्रीमियम 4 बीएचके रेजिडेंशियल यूनिट्स उपलब्ध हैं. ये यूनिट्स आराम और विशाल स्थान का एक आदर्श मिश्रण पेश करती हैं. इनमें से कुछ यूनिट्स में 1916.21 वर्ग फुट का कार्पेट एरिया है, जबकि अन्य में 1891.67 वर्ग फुट का कार्पेट एरिया है. इन सभी यूनिट्स में विशाल लिविंग और डाइनिंग एरिया, मॉडर्न किचन और पर्सनल बालकनी है. इन बालकनियों से शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है.

वैलेंसिया टावर्स लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक में स्थित है. यह मेदांता मेडिसिटी, एकाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लुलु मॉल और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण एक बेहद सुविधाजनक स्थान पर है. इस प्रोजेक्ट में तीन भव्य प्रवेश द्वार और मनोरंजन सुविधाओं के पास कई पार्किंग क्लस्टर हैं, जो आवागमन को बेहद आसान बनाते हैं. श्री मसूद ने कहा, "वैलेंसिया टावर्स सिर्फ एक घर नहीं है; यह एक गंतव्य है." यह एक ऐसा स्थान है, जहां आप लक्ज़री, सुविधा और शांति का आनंद ले सकते हैं.

वैलेंसिया टावर्स में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नया अनुभव है. आज ही हमारे सेल्स ऑफिस में आएं और लक्ज़री लिविंग का सपना साकार करें.

