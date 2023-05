सोशल मीडिया की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा ये ‘देसी छोरा’, You Tube पर हासिल किए इतने व्यूज

Social Media Star: नीतेश कुमार उर्फ ​​नितिन, एक साधारण आदमी, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से कामयाबी और प्रसिद्धि की नई ऊंचाईयां छू रहा है. नितिन के अपने साथियों मृदुल, उज्जवल और प्रगति के साथ बनाए गए वीडियो को आसानी से ट्रेंडिंग पर देख सकता है.

सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों के लिए एक मनोरंजक साथी बन गया है. रचनाकार इस पर अपने विचार साझे कर रहे हैं. इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स में से एक नितिन हैं, जिन्होंने अपना सामान्य जीवन जारी रखने के बजाय अपना नाम बनाने और दुनिया घूमने के लिए एक अलग कदम उठाया.

नितिन के वीडियो में सिचुएशनल कॉमेडी देखी जा सकती है, जिसे वह अपनी टीम के सदस्यों के साथ बनाते हैं. उनके वीडियो के लाखों व्यूज के साथ ट्रेंडिंग लिस्ट में देखे जाते हैं. खास बात यह है की उन वीडियो में सामान्य जीवन की नोक झोंक के हास्य होने से उन्हें किसी भी उम्र वह वर्ग के लोगो द्वारा देखा जा सकता है.

94 वीडियो के साथ करीब 14.6 बिलियन व्यूज

अपनी कॉमेडी, सामान्य जीवन संबंधित और प्रभावशाली लेखन शैली के साथ चैनल 'The MriDul' के लगभग 94 वीडियो के साथ करीब 14.6 बिलियन व्यूज हैं. इसके आलावा केवल उनके वीडियो ‘स्कूल लाइफ’ पर 286 मिलियन व्यूज हैं जिससे वह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक बन गया है.

नितिन ने अपनी बढ़ती लोकप्रियता से यूट्यूब के सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन हासिल किया है. उनके इंस्टाग्राम (@i.am.nitin_) पर करीब 312k फॉलोअर्स हैं. जबकि फेसबुक और ट्विटर पर भी उनके काफी प्रशंशक है.

कई और वीडियो लाने वाले हैं नीतिन

आने वाले समय की योजनाएं बताते हुए नितिन कहते हैं की वह जल्द ही बड़े पर्दे और वेब सीरीज में दिखने के लिए तैयार हैं इसके साथ ही वह अपने यूट्यूब चैनल पर 'School Life/ Setting se meeting' आदि जैसे कई वीडियो लाने वाले है.

सोशल मीडिया और युवाओं में इतना नाम और लोकप्रियता पाने के बाद भी नितिन का मानना है की यह अभी शुरुआत है और उन्हें आगे और काम और मेहनत करनी है.

Disclaimer- Above mentioned article is a consumer connect initiative, This article is a paid publication and does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.