Shyam Sharan Negi Death: आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का निधन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जताया शोक

First Voter of India passes away: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कल्पा में आज आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी (Shyam Saran Negi) का निधन हो गया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके निधन पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं.