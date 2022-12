प्रख्यात लेखक डॉक्टर संजय राजपाल की नई किताब पब्लिक रिलेशन का विमोचन

Public Relation book launch: प्रख्यात लेखक और YPSOMED इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर संजय राजपाल की तीसरी किताब इट्स ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन (It's all about Public Relations) लॉन्च हो गई है. संजय राजपाल की इस किताब का विमोचन दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया, जिसमें पब्लिक रिलेशन को सुचारू तरीके से निभाने के तरीकों का जिक्र किया गया है.

किताब की हो रही सराहना

यह किताब कोरोना काल के बाद आई है, जिसको बेहद सराहा जा रहा है. इस किताब को गोया पब्लिशिंग ने पब्लिश किया है. बुक लॉन्च के मौके पर अलग-अलग रुचि से जुड़े लोग मौजूद रहे, जो संजय राजपाल की किताब लिखने के जर्नी में साक्षी रह चुके है.

संजय राजपाल की तीसरी किताब

संजय राजपाल की यह तीसरी किताब है. उनकी पहली किताब 'इट्स ऑल अबाउट एटीकेट्स' 2018 में आई थी, जो अंग्रेजी में थी. इसके बाद उन्हें कई सुझाव मिले और कई लोगों ने उनसे उसी किताब को हिंदी में लॉन्च करने का आग्रह भी किया था. इसके बाद यह किताब हिंदी में 'आचार व्यवहार और शिष्टाचार' नाम से आई.

जीवन में पब्लिक रिलेशन बेहद जरूरी: संजय राजपाल

अपनी किताब को संजय राजपाल ने आज के समाज और समय से जोड़ते हुए बताया कि जिस तरह से समाज में झगड़े और लड़ाइयां हो रही हैं. लोगों की रुचि धन, यश और झूठी शानों-शौकत में रह गई है. जिस वजह से वो देश के लोगों को पब्लिक रिलेशन के बारे में समझाना चाहते हैं कि ये जीवन का कितना अहम भाग है. दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं, जहां पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल ना किया जाता हो. उनका मानना है कि यह खास कर युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देगी और समाज को एक नई दिशा देने के लिए में मील का पत्थर साबित होगी.

दिल के बेहद करीब है ये किताब: संजय राजपाल

किताब के लेखक डॉक्टर संजय राजपाल ने Zee News से बातचीत में कहा, 'ये किताब मेरे दिल के बेहद करीब है. मैं इस किताब के माध्यम से लोगों को पब्लिक रिलेशन के बारे में संयुक्त जानकारी देना चाहता हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'इस किताब को लिखने में कई कठिनाई आई, लेकिन मैं चाहता था कि इसको पूरा करूं और लोगों के बीच लेकर आऊं. काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया और सुझाव भी दिए कि इसको हिंदी में लेकर आना चाहिए. इस किताब से आने वाली पीढ़ी को इस बात का अंदाजा होगा कि सिर्फ सही बातचीत और पब्लिक रिलेशन के जरिए जीवन में कितनी ऊंचाई देखने को मिल सकती है.'

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.