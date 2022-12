Housing Scheme: दिल्ली के पास घर खरीदने का बढ़िया मौका, इस अथॉरिटी ने निकाली जबरदस्त स्कीम

Housing scheme 2023: सब चाहते हैं कि उनके पास एक सपनों का आशियाना हो. खासकर अगर यह दिल्ली या आसपास के इलाके में मौजूद हो. ऐसे में आपका यह सपना जल्द पूरा हो सकता है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 340 फ्लैटों की स्कीम को लॉन्च किया है. इसके तहत जिले के अलग-अलग सेक्टरों में फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए 2 जनवरी 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 रखी गई है.

ई-नीलामी और ड्रा से आवंटन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसको लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है. इसके तहत अलग-अलग सेक्टरों में 340 फ्लैटों की स्कीम लॉन्च की गई है. इस स्कीम में LIG, MIG और HIG फ्लैट शामिल हैं. इसके तहत लगभग 25 फ्लैट का आवंटन ई-नीलामी और बाकी का आवंटन ड्रा के जरिए किया जाएगा.

