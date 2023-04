Relationship Tips: 'एक्स' की यादों से पीछा छुड़ाना लगता है मुश्किल? लाइफ में मूव ऑन के लिए आजमाएं ये Tips

How To Move On After Breakup In Relationship: किसी के साथ रिलेशनशिप में आने पर जितनी ज्यादा खुशी होती है. उससे दोगुना दुख उस रिश्ते के टूटने पर होता है. ब्रेकअप का दर्द उस समय तक समझ नहीं आता है, जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं. इससे बाहर निकलने की मसक्कत भी तभी समझ में आती है.