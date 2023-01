Relationship Tips: गर्लफ्रेंड ने अचानक से पार्टनर को कहा- हमारे बीच नहीं है रोमांस, फिर मिला ये जवाब

How to Be Romantic: जोसेफ नाम का एक शख्‍स है, उसे अचानक एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए क्‍योंकि हमारे बीच रोमांस की कमी है. इसके बाद से ही उसे बहुत डर लग रहा है और अब वह कहता है कि सात साल पुराना हमारा ये रिश्‍ता अचानक से खत्‍म न हो जाए. उसके गर्लफ्रेंड का कहना है कि हमारे बीच और ज्‍यादा रोमांस की जरूरत है. कुछ समय पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड से निराश होकर यह भी कह दिया था कि मुझे कुछ हफ्ते के लिए स्पेस चाहिए. उसका मानना था कि हमारी रिलेशनशीप के लिए कुछ समय अलग बिताना अच्छा रहेगा. ये रही पूरी कहानी.

सात साल बाद गर्लफ्रेंड ने अचानक से कहा- अब चाहिए स्‍पेस

काल्‍पनिक नाम जोसेफ का कहना है हम दोनों की आयु लगभग 25 साल है. हम पिछले सात साल से रिलेशन में हैं और हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है. मुझे अभी तक लगता था कि हम दोनों अच्‍छे दोस्‍त हैं लेकिन उसे कुछ दिनों पहले ही मुझे अचानक से कह दिया कि अब कुछ समय के लिए मुझे स्‍पेस चाहिए और उसका कहना है कि हमारे बीच में रोमांस की कमी है और हमें और ज्‍यादा रोमांस की जरूरत है, उसके बाद से ही वह डरा हुआ है और अब उसे लगता है कि वह उसे छोड़ देगी.

हम नहीं है शादीशुदा

वह कहता है कि हम एक साथ रहते हैं, लेकिन हम शादीशुदा नहीं है और हमारे बच्‍चे भी नहीं है. इस वजह से मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं बना सकता हूं. जोसेफ का कहना है कि मुझे पार्ट-टाईम गर्लफ्रेंड बनाने की बिल्‍कुल भी इच्‍छा नहींं है. ऐसे में वह घबराया हुआ है और कहता है कि ये सब क्‍या हो रहा है?

कोलीन देती हैं ये टिप्‍स

कोलीन, जोसेफ को टिप्‍स देती हैं कि अगर वह तुम्‍हारे साथ रिश्‍ता खत्‍म करना चाहती तो पहले ही कर लेती और तुम्‍हें छोड़कर चली जाती. आपको ध्‍यान रखना चाहिए कि वह इस समय खुद को अधूरा और दुखी महसूस कर रही है. आपको उसकी फीलिंग्‍स को समझना चाहिए.

