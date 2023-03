Happy Family: खुशहाल परिवार के ये 4 मूलमंत्र कर लें नोट, घर में नहीं होगी कोई कलह

How To Keep A Family Happy: हमारी दादी-नानी के जमाने में ज्वाइंट फैमिली का चलन काफी ज्यादा था लेकिन आज वक्त और हालात बदल चुके हैं, अब न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है, क्योंकि सभी लोग एक जगह रोजगार नहीं कर पाते और न ही एक शहर में उनका ठिकाना होता है. चिंता की बात ये भी है कि आजकल काफी परिवार टूटने लगें या फिर आपस में कलह देखने को मिलती है. जाहिर सी बात है कि हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि परिवार को एक सूत्र में कैसे बांधा जाता है. आइए जानते हैं कि एक खुशहाल परिवार के 4 मूलमंत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए.

1. एक दूसरे का सम्मान करें

बड़े का सम्मान और छोटों को प्यार देना एक खुशहाल परिवार की निशानी हैं, अगर आप समझते हैं कि हर किसी को रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये ये विचार जल्द से जल्द बदल डालें. याद रखें कि जब आप सम्मान देंगे तभी दूसरे से सम्मान पाएंगे. 2. कम्यूनिकेशन जरूरी

अगर परिवार का सदस्य आपस में बात नहीं कर रहा है तो आगे चलकर परिवार टूट सकता है. आप अपने दिल की बात करीबियों को बताएंगे तभी मसले का हल होगा या उपाय निकाले जा सकते हैं. अगर किसी परेशानी को मन में दबाए रखेंगे तो घुटन महसूस होगी. 3. मुसीबत में साथ दें

परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ता कैसा है ये मुश्किल वक्त में ही पता चलता है, इसलिए जब कभी मुसीबत आए, तब एक दूसरे के लिए ढाल बन जाएं. अगर आप अपने फैमिली मेंबर का साथ देंगे तो सामने वाले भी आपके लिए अच्छी फीलिंग रखेंगे 4. जैसे हैं वैसे ही अपनाएं

कहा जाता है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता. जिंदगी के हर मोड़ पर थोड़े बहुत बदलाव की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है. इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाएं. 5. क्वालिटी टाइम दें

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पाता. कई परिवार में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, जिसमें बच्चों को भी अकेलापन महसूस होने लगता है. बेहतर है कि वीक ऑफ के दिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालें. एक साथ डिनर या लंच जरूर करें, इससे प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे