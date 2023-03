Break Up Tips: बिना हर्ट किए पार्टनर के साथ करना चाहते हैं ब्रेकअप? फॉलो करें ये टिप्स, नहीं होगा अफसोस

Tips to breakup without hurting your partner: किसी के साथ रिश्ता जोड़ना जितना कठिन होता है, उससे ज्यादा मुश्किल जुड़े हुए तोड़ना होता है. खासकर जब ये रिश्ता दिल से जुड़ा होता है तो इसका दर्द केवल वही जानता है जिसको इसका एहसास होता है. आज के दौर में लोग ब्रेकअप करना बहुत आसान हो गया है लेकिन इसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जोकि प्यार में डूबे हुए होते हैं. ऐसे में रिश्तें में लड़ाई-झगड़े और बहस दिल के दर्द ही बढ़ते हैं. जिससे आपके मन में जीवनभर का अफसोस रह जाता है. अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं और ब्रेकअप करना चाहते हैं तो ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनको आपनाकर आपका पार्टनर हर्ट भी नहीं होगा और आपका ब्रेकअप भी आसानी से हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं (Tips to breakup without hurting your partner) बिना पार्टनर को हर्ट किए ब्रेकअप किस तरह किया जा सकता है......

ब्रेकअप का सही तरीका (Tips to breakup without hurting your partner) शांति से बैठकर बात करें अगर आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उनको इग्नोर न करें. इसके बजाय आप उनके साथ शांति से बैठकर सारी बातों को बताएं. ऐसे में आप उनको अपनी बात समझाएं और उनकी बातों को सुनें. ऐसे में आप कभी भी मैसेज के जरिए ब्रेकअप न करें बल्कि आमने सामने बैठकर इसके बारे में बात करें. समय देकर बात करें हड़बड़ी में नहीं ब्रेकअप आपके लवर के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला हो सकता है. ऐसे में आप उनसे हड़बड़ी में बात करने की बजाय समय लेकर बात करें इसलिए बेहतर होगा कि आप आप पहले ही अपने सारे काम खत्म कर लें. इसके बाद आप लवर से बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें. फिर आप उनको इसकी सारी वजह बताएं और फिर अपना निर्णय बताएं. पार्टनर से अकेले में बात करें ब्रेकअप की बात एक बड़ी बात है इसलिए इस बात को सुनकर एक तनावपूर्ण माहौल बन सकता है. ऐसे में आप सार्वजनिक जगह की बजाए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां लोग कम हों. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)