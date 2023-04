Parenting Tips: क्या बच्चा आपकी उपेक्षा कर रहा है? बेहतर डील के लिए आजमाएं ये टिप्स

how to deal with an agitated child: समय के साथ पेरेंटिंग मुश्किल होती जा रही है. अक्सर जब हम अपने बच्चों द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं, तो हम उनसे उत्तेजित और क्रोधित हो सकते हैं. वैसे तो बच्चों के ऐसे व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन आज हम आपको बच्चों द्वारा मां-बाप की उपेक्षा करने बताने जा रहे हैं कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और इस समय आपको क्या करना है और क्या कहना है, तो चलिए जानते हैं (how to deal with an agitated child) अगर आपका बच्चा आपकी उपेक्षा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए....