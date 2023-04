Relationship Advice: क्या आप नए-नए रिलेशनशिप में आए हैं? तो रिश्ते के शुरुआती दिनों में जरूर ध्यान रखें ये बातें

What is some advice for my first relationship: प्यार करने और बदले में प्यार पाने की इच्छा एक बेसिक मानवीय आवश्यकता है. एक स्वस्थ रिश्ता लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाता है और खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करता है. जब आप अधिक आत्मविश्वासी, आशावादी और पूर्ण महसूस करते हैं तब आप जानते हैं कि कोई आपके साथ अच्छे और बुरे में खड़ा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि रिश्तों को बनाए रखना मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है, खासकर जब आपने अभी-अभी नए रिलेशनशिप में प्रवेश किया हो.

ऐसे में अपने डेटिंग या रिश्ते के शुरुआती दिनों में, अपने साथी को विभिन्न स्थितियों में समझना मुश्किल लगता है. ऐसे में आप अलग-अलग चीजों के प्रति उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से अनजान होते हैं. इसलिए आज हम आपको रिश्ते के शुरुआती दिनों में ध्यान रखने योग्य बाते बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप रिलेशनशिप को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैें (What is some advice for my first relationship) रिश्ते के शुरुआती दिनों में ध्यान रखने योग्य बातें... बिल्डिंग ट्रस्ट कोई भी स्वस्थ रिश्ता भरोसे पर बनता है. शुरुआती दिनों में आपके लिए अपने पार्टनर पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है. हालाँकि, आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं. एक साथी के रूप में, आपको एक-दूसरे को नियंत्रित करने या निगरानी करने और दूसरे को उचित स्थान देने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए. पारस्परिक सम्मान साझेदारों को एक-दूसरे की सीमाओं, विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. उन्हें एक-दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. इमोशनल सपोर्ट रिलेशनशिप में पार्टनर्स को एक-दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए. उन्हें दूसरे की समस्याओं को सुनना चाहिए और आराम और प्रोत्साहन देना चाहिए. खुला और ईमानदार संचार संचार किसी भी स्वस्थ रिश्ते की आधारशिला है. निर्णय या प्रतिशोध के डर के बिना जोड़ों को खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना चाहिए. उन्हें एक-दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए. जवाबदेह किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए, अपने स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना महत्वपूर्ण है. इसमें आप एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके परिणामों को स्वीकार करना शामिल है. अपने साथी से प्रतिक्रिया के लिए खुला होना और प्रतिक्रिया के आधार पर बदलाव करने के लिए तैयार रहना जवाबदेही का प्रतीक है.