Happy In Life: हैप्पी लाइफ के लिए ऐसे करें सही दोस्तों का चुनाव, दूर रहेंगी परेशानियां

Types of friends we all need: दोस्त बनाना आसान है लेकिन सालों तक उनके साथ रिश्ता बनाए रखना कठिन है. यंग डेज़ में दोस्ती कम कॉप्लिकेटिड होती है, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और भले ही हमारी आत्मा दोस्तों से जुड़ने के लिए तरसती है, कई बार हम इसे लेने में सक्षम नहीं होते हैं. हालाँकि, दोस्तों के बिना लाइफ मुश्किल हो सकता है और व्यक्ति को उनसे जुड़े रहना चाहिए. हर कोई एक सोल फ्रेंड नहीं होता है और कुछ हमारे जीवन में एक उद्देश्य या एक मौसम के लिए आते हैं. अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करना महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्ते टूटने की तरह ही दोस्ती का टूटना भी दिल तोड़ने वाला हो सकता है.

हम में से बहुत से लोग जुड़े रहने की ललक के कारण अपने जीवन में जहरीली दोस्ती को आकर्षित करते हैं. इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और अपने रहस्य शेयर करते हैं या ऐसे लोगों से सुझाव मांगते हैं जो वास्तव में हमारे शुभचिंतक नहीं हैं. इस तरह की दोस्ती को जारी रखने से अच्छे से ज्यादा नुकसान हो सकता है और इससे बचना चाहिए. ऐसे में आज हम आपको 5 प्रकार की (types of friends we all need) दोस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके साथ आप रहना चाहिए, तो चलिए जानते हैं...... निरंतर संपर्क की आवश्यकता नहीं

उन फ्रेंड्स के करीब रहें जिन्हें निरंतर संपर्क की आवश्यकता नहीं है और जब आप जुड़ते हैं तो आपको खुली बाहों से गले लगाते हैं. जीवन व्यस्त है, किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े रहना जो मायने रखता है. बदलने के लिए मजबूर नहीं करते

उन दोस्तों के साथ संपर्क में रहें जो आपको चैलेंज दिए बिना प्रामाणिक होने की अनुमति देते हैं कि आप जो हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं हैं. किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाना खास होता है जो आपको तब मिलता है जब आपके और उनके बीच मतभेद होते हैं. स्वस्थ सीमाओं को प्रोत्साहित करते

उन मित्रों के करीब रहें जिनकी सीमाएँ हेल्दी हैं. किसी स्थान की सीमाओं को देखना प्रेरणादायक है और आपको हेल्दी सीमाएँ बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है. आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं

उन दोस्तों के करीब रहें जो नाजुक तरीके से आपको जवाबदेह ठहराते हैं. ऐसे लोगों का होना जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, जीवन बदलने वाला है. आपका समर्थन करते हैं

उन दोस्तों के करीब रहें जो आपका समर्थन करते हैं. मौजूद रहने के लिए समय निकालना प्यार है.