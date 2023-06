Divorce Trauma: तलाक के बाद ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आप, ये टिप्स बाहर निकलने में करेंगी मदद

How to get over the trauma of divorce: शादी हर किसी की लाइफ का एक महत्वपूर्ण फैसला होता है क्योंकि आपके इसी फैसले पर 2 लोगों की जिंदगी टिकी होती है. अगर आप इस रिश्ते को प्यार, वफादारी या समझदारी से निभाते हैं तो ये रिश्ता खुशहाल और मजबूत बनता है. लेकिन वहीं ये रिश्ता ठीक से न निभाया जाए तो बात तलाक तक पहुंच जाती है. वैसे तो आज के समय में तलाक बेहद आम बात हो गई है. जब कपल रिश्ते में एक साथ रहने में मुश्किल महूसस करते हैं तो वो एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं. लेकिन एक असफल शादी या तलाक एक इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहद प्रभावित करता है. इसी के चलते कई लोग तलाक ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं जिससे निकलने में इंसान को न जानें कितना समय लग जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप तलाक के ट्रॉमा से आसानी से निकलकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to get over the trauma of divorce) तलाक के ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलें.......

तलाक के ट्रॉमा से कैसे निपटें? (How to get over the trauma of divorce)

खुश रहने के तरीके खोजें

तलाक को छोटी बात नहीं है इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में आप तलाक के ट्रॉमा से निकलने के लिए खुद को खुश रखने के तरीके खोजें. इसके लिए आप लोगों से मिलें, बातचीत करें, सकारात्मक सोचें आदि. इन सब तरीकों से आप तलाक के गम से आसानी से बाहर निकल सकते हैं.

पास्‍ट को भुलाने का प्रयास करें

तलाक के बाद आप खुद को ऐसी चीजों में लगाए रखें जो आपको खुशी देती हों. इससे आप पास्ट की चीजों को याद करने का समय ही नहीं निकाल पाएंगे. ऐसे में आप पास्ट को कुरेदने से बचें या खुद को न कोसें. ऐसे में आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें क्योंकि आप पास्ट को जितना भी सोचेंगे आपको गुस्सा या अफसोस होगा.

फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं

तलाक के बाद आप जितना अकेले रहेंगे उतना ही आप पास्ट को सोच-सोचकर परेशान होते रहेंगे. ऐसे में आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने करीबियों जैसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता सकें. इससे आप पुरानी यादों को भूलकर अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं. इसीलिए कोशिश करें कि तलाक के बारे में जितना हो सके बात करने या सोचने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

