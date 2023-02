Viral Love Letter: 'मेरा जानू, टमाटर- रसगुल्ला, तू उस लड़की से बात मत किया कर', लड़की ने इस अंदाज में बॉयफ्रेंड को लिखा लव लेटर, हो गया वायरल

Viral Love Letter by Girlfriend: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही एक लव लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है. जिसे पढ़कर आपको भी हीर-रांझा और लैला-मजनू का प्यार फीका नजर आएगा. इस लव लेटर में लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 'कबूतर, रसगुल्ला, जानू, टमाटर, मुन्ना' कहकर मना रही है और दूसरी लड़की के घर न जाने के लिए समझा रही है. उसके इस प्रेम को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

'तुम्हें किसी लड़की से बात करते देख दिल में होता है दर्द'



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लव लेटर (Viral Love Letter) में लड़की लिखती है, 'जानू, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती. जान, जब मैं किसी लड़की को तुझसे बोलते हुए देखती हूं ना तो दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है. जान, तुम किसी भी लड़की से मत बोला करो और न ही मुस्कराया करो. जानू, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही. मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए कह रही हूं.'

'मेरे जानू, तुम उस लड़की के घर मत जाया करो'

लड़की अपने लव लेटर (Viral Love Letter by Girlfriend) में आगे लिखती है, 'मेरे कबूतर, मान सको तो मेरी बात मान लेना वरना तुम्हारी मर्जी. और हां जान, तुम उनके घर बिल्कुल भी मत जाया करो. चाहे वो लड़की वहां पर हो या न हो. मुन्ना कबूतर माफ करना अगर कुछ गलत लिखा हो तो. मेरे कबूतर, मुन्ना, जानू, राजा फौजी, टमाटर, रसगुल्ला. I Miss You, I Love You, I Love You.'

अब तक मिल चुके हैं करीब 15 हजार लाइक्स

यह पत्र किसने, कब और किसके लिए लिखा है, यह तो स्पष्ट नहीं है लेकिन इसमें लड़की का अपने प्रेमी के प्रति प्यार (Viral Love Letter by Girlfriend) देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को theadulthumour के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वायरल लव लेटर को करीब 15 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, आज इतना सच्चा प्यार करने वाली लड़कियां मिलती ही कहां है. इस लड़की का प्यार देखकर रोना आ गया. एक दूसरे यूजर ने लिखा, बड़े किस्मतवाले हो भैया, जो इतना प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिल गई. अब इसका साथ छोड़ना मत वरना पाप लगेगा.

