Ways to help a partner in stress: जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है लेकिन लाइफ में अच्छा और बुरे दोनों समय आते जाते रहते हैं. ऐसे ही जब आप किसी के साथ एक रिश्ते में बंधे होते हैं तो आपका पार्टनर आपसे उनके अच्‍छे और बुरे हर वक्‍त में साथ पाने की चाह रखता है. अगर आपका पार्टनर किसी वजह से स्ट्रेस में है तो आपको उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए. हालांकि इस बात की कोई गांरटी नहीं है कि आपकी कोशिश से पार्टनर का तनाव कम हो जाएगा. लेकिन इससे आप इनके हर काम को आसान बना सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप पार्टनर के स्‍ट्रेस में कम कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Ways to help a partner in stress) पार्टनर के स्‍ट्रेस में इस तरह करें मदद.....

पार्टनर के स्‍ट्रेस में इस तरह करें मदद (Ways to help a partner in stress) रहें शांत अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी बात का स्ट्रेस ले रहा है तो ऐसे में आप शांत रहें. इससे आपके पार्टनर को शांति में कुछ बेहतर सोचने का वक्त मिलेगा. ऐसे में अगर आप अशांत रहते हैं तो इससे आपका पार्टनर और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा. सुनें उसकी बातें अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में आप उसकी बातों को शांति के साथ सुनें और उनको समझने का प्रयास करें. कई बार मन की बातों को हूबहू बोल देने से भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. पार्टनर की हेल्प करें अगर आपका पार्टनर तनाव में हैे तो ऐसे में आप उनसे पूंछे कि आप उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं या उनके मूड को कैसे बेहतर बना सकते हैं. ऐसे में आप उनके फेवरेट गाने और खाना बना सकती हैं. सॉल्‍यूशन का करें प्रयास अगर आपका पार्टनर स्ट्रेस में है और आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं तो ऐसे में आप उनके तनाव या स्ट्रेस को कम करने के तरीके खोजें और उनको कम करने का प्रयास करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)