Relationship Advice: रिश्ते में पार्टनर नहीं महसूस करता सुरक्षित? इन टिप्स की लें मदद

How to Help Your Partner Feel More Secure: रिश्तों में अक्सर हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हम सुरक्षित महसूस नहीं करते. यह कई कारणों से हो सकता है- हमारे पार्टनर की कमिटमेंट के बारे में सुरक्षा की भावना न होने से लेकर हमारे अपने अतीत के अनुभवों से जुड़ी कई चीज़ों तक. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए खुद को और अपने पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराने में मदद करें. दिन भर के छोटे-छोटे प्रेक्टिस के साथ, हम अपने पार्टनर्स को रिश्ते में सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकते हैं और उनके लिए एक स्वस्थ स्थान बना सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप अपने पार्टनर को रिश्ते में सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to Help Your Partner Feel More Secure) पार्टनर को रिश्ते में सुरक्षित कैसे महसूस कराएं.....

खामियों को सम्मान के साथ स्वीकारें

कभी-कभी लोगों को उनकी vulnerability और perfectionism की भावना के कारण मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है. इससे उन्हें अपनी खामियों और उन्हें छिपाने की कोशिश के बारे में पता चलता है. हालाँकि, जब वे अपने पार्टनर से निर्णय का सामना करते हैं, तो यह उनके लिए और भी बुरा हो सकता है. उनकी खामियों की आलोचना करने की कोशिश करने के बजाय, हमें उनके साथ सम्मान और करुणा के साथ पेश आना चाहिए. बातचीत करें

रिश्तों में, हमें अक्सर खुद को और अपने पार्टनर को यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम एक-दूसरे के लिए कितने भाग्यशाली हैं. पार्टनर के प्रति छोटी-छोटी तारीफ करने से उन्हें रिश्ते में प्यार और सम्मान महसूस करने में मदद मिलती है. यह और अधिक इंटिमेसी बनाने में मदद करता है. जरूरत

हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें और एक्सपेक्टेशन होती हैं. यह मानने के बजाय कि हम जो चाहते हैं, उसके साथ उनकी ज़रूरतें मेल खाती हैं, हमें उनसे उनकी ज़रूरतें पूछनी चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. इससे रिश्ते में एक-दूसरे को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर जगह बनाने में मदद मिलेगी. सीमाएँ

चीजें चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों; हमें हमेशा अपनी सीमाओं को ऊंचा रखना याद रखना चाहिए. जो हमें अपने पार्टनर्स को उन चीजों के लिए जवाबदेह होने देना चाहिए जो उन्होंने किया है, उन्हें समझने के लिए हमें उन्हें वॉम से व्यक्त भी करना चाहिए.