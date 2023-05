Dating Tips: ये 4 चीजें जो डेटिंग के दौरान आपको पहुंचा सकती हैं चोट, जानें डेटिंग का डार्क साइड

The Dark Side Of Dating: जब डेटिंग की बात आती है, तो पैदा होने वाले जोखिमों और नुकसानों से अवेयर होना महत्वपूर्ण है. यह एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन एक ही समय में जोखिम भरा और कमजोर भी हो सकता है. एक कंपेटेबल पार्टनर ढूंढने और एक स्वस्थ रिश्ता बनाने के हमारे बेस्ट प्रयासों के बावजूद, हम अभी भी दिल टूटने, अस्वीकृति और निराशा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि डेटिंग में किसी को मौका देना और खुद को बाहर रखना शामिल है, जो डरावना और अनिश्चित हो सकता है. जबकि दिल को चोट लगना कभी भी सुखद नहीं होता है, यह एक सीखने का बेस्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो हमें अपने बारे में, हमारे मूल्यों और रिश्ते में ज़रूरतों के बारे में सिखाता है. ऐसे में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो डेटिंग के दौरान आपको (The Dark Side Of Dating) नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो चलिए जानते हैं.....

अस्वीकार

अस्वीकृति डेटिंग अनुभव का एक सामान्य हिस्सा है. चाहे कोई आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहा हो, किसी तारीख को रद्द कर रहा हो, या आपको बता रहा हो कि वे रुचि नहीं ले रहे हैं, अस्वीकृति दर्दनाक हो सकती है. यह आपको अप्रिय और अपर्याप्त महसूस करवा सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति एक व्यक्ति के रूप में आपके मूल्य को नहीं दर्शाता है. अस्वीकृति डेटिंग अनुभव का एक सामान्य हिस्सा है. चाहे कोई आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहा हो, किसी तारीख को रद्द कर रहा हो, या आपको बता रहा हो कि वे रुचि नहीं ले रहे हैं, अस्वीकृति दर्दनाक हो सकती है. यह आपको अप्रिय और अपर्याप्त महसूस करवा सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति एक व्यक्ति के रूप में आपके मूल्य को नहीं दर्शाता है. बेवफ़ाई

बेवफाई विश्वास का विश्वासघात है जो आपको आहत, क्रोधित और भ्रमित महसूस करवा सकता है. चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक, बेवफाई रिश्ते को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है. यह आपको अपने फैसले पर सवाल उठा सकता है और भविष्य में दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल बना सकता है. घोस्टिंग

घोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो वो बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक आपसे कम्यूनिकेशन बंद कर देता है. यह अविश्वसनीय रूप से हानिकारक और भ्रमित करने वाला हो सकता है, जिससे आप सोच सकते हैं कि आपने क्या गलत किया. हालांकि यह असामान्य नहीं है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह दूसरे व्यक्ति के चरित्र का दर्शाता है आपका नहीं. अपमानजनक व्यवहार

अपमानजनक व्यवहार एक ऐसा काम है जो आपको नुकसान पहुंचाने या हेरफेर करने का प्रयास करता है. यह शारीरिक हिंसा, भावनात्मक शोषण और यौन हमले जैसे कई रूप ले सकता है. अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी खतरनाक स्थिति में है तो दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानना और सहायता प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)