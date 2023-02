Break Up Questions: ऐसे अजीबोगरीब Questions पूछने लगे पार्टनर, तो समझ लें जल्द होने वाला है ब्रेकअप

Questions to Ask Before a Breakup: कोई भी रिश्ता कम्यूनिकेशन पर ही निर्भर करता है इसलिए हर रिश्ते में बातचीत एक अहम चीज होती है. ऐसे में बातचीत के दौरान सवालों का आदान-प्रदान होना बहुत आम बात हैं. ये सवाल एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक होते हैं. लेकिन कई बार आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है जोकि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने की बजाय कांच की तरह तोड़कर बिखेर सकता है.

ये सवाल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपका पार्टनर अब आपको पंंसद नही कर रहा है और आपको छोड़ने की फिराक में हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जोकि आपका पार्टनर ब्रेकअप से पहले पूछता है. इससे आप समय रहते ही उनसे उस बारे में बात करके इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकें, तो चलिए जानते हैं (Questions to Ask Before a Breakup) ब्रेकअप से पहले पूछे जाने वाले सवाल......

ब्रेकअप से पहले पूछे जाने वाले सवाल (Questions to Ask Before a Breakup)

मैं अकेले वीकेंड बिताऊं तो तुम्‍हें बुरा लगेगा?

हर इंसान को अपना पर्सनल स्पेज चाहिए होता है इसलिए हर कोई ‘मी टाइम’ यानि की अकेले समय गुजारना पसंद करता है. लेकिन अगर आपका पार्टनर बार-बार ऐसा चाहता है तो समझ लें उनको आपका साथ पंसद नही आ रहा हैं और वो आपके साथ ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप उनसे सीधा जाकर पूछ लें.

तुम्‍हारा क्‍या कहना है डेटिंग के बारे में?

अगर आपका पार्टनर आपको किसी और के साथ डेट पर जाने की सलाह दे रहा है या खुद किसी और के साथ डेटिंग की बात कर रहा है तो ये एक इशारा है कि वो आपके साथ ब्रेकअप करने की फिराक में हैं. ऐसे आप परेशान न होकर उनसे खुलकर बात करें.

क्या तुम इस रिलेशनशिप में खुश हो?

अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में खुश नहीं है तो वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप इस रिलेश‍नशिप में खुश हो? ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब वो इस रिलेशनशिप एन्‍जॉय नहीं कर रहे हैं.

क्‍यों हैं हम रिलेशनशिप में?

कई लोग रिलेशनशिप में ब्रेकअप से पहले बहुत क्‍लीयर होते हैं और सीधे तौर पर पूछ सकते हैं कि आखिर आप दोनों इस रिलेशनशिप में क्यों हैं? ये सवाल आपके रिलेशनशिप में फ्रस्‍टेशन को दिखाता है. इससे ये पता चलता है कि आपका पार्टनर इस टूटते रिश्ते को जोड़ने का हौसला खो चुका है और अब इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

