Flirting after Marriage: शादीशुदा मर्द क्यों करते हैं 'दूसरी लड़की' से फ्लर्ट? बेहद दिलचस्प है वजह

Flirting after Marriage: अक्सर कहा जाता है, 'फ्लर्टिंग एक सुरक्षित दूरी पर इंटमेसी को बनाए रखने की कला है' लेकिन शादी के बाद ऐसा करते रहना पुरुषों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है.