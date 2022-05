Why Nails Should not cut at Night: हिंदू धर्म, वास्तु शास्त्र, ज्‍योतिष शास्‍त्र में कई कामों को करने की मनाही की गई है. वहीं कुछ कामों को किसी खास समय में न करने के लिए कहा गया है. मान्‍यता है कि इन नियमों का पालन न करने से अशुभ फल मिलता है. ऐसे ही कामों में से एक काम है रात में नाखून काटना. अक्‍सर घर के बड़े-बूढ़े, महिलाएं रात में नाखून काटने से मना करती हैं. माना जाता है कि रात में नाखून काटने से गरीबी आती है.

रात में नाखून न काटने के पीछे वैज्ञानिक कारण

रात में नाखून काटने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि पहले के समय में जब बिजली नहीं होती है तो रात में नाखून काटने से मना किया जाता है. ताकि अंधेरे के कारण नाखून काटते समय चोट न लगे.

क्‍या रूठ जाती हैं मां लक्ष्‍मी?

वहीं धर्म, ज्‍योतिष और वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक रात में नाखून काटने से धन की देवी मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं. इससे घर में दरिद्रता आती है. व्‍यक्ति आर्थिक नुकसान झेलता है, उसकी जमापूंजी खत्‍म हो जाती है, उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता है. दरअसल, इसके पीछे यह वजह मानी जाती है कि मां लक्ष्‍मी का आगमन शाम के समय होता है इसलिए उससे पहले ही साफ-सफाई से जुड़े सारे काम कर लेने चाहिए. फिर चाहे बात घर-बाहर की साफ-सफाई की हो या व्‍यक्तिगत साफ-सफाई की. इसलिए शाम से पहले ही नाखून-बाल काटने जैसे काम कर लेने चाहिए.

शाम के समय करें ये काम

मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए सूर्यास्‍त से पहले घर की साफ-सफाई कर लेनी चाहिए. रोज संध्‍या वंदन करना चाहिए. मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए. देवी-देवताओं की आरती करना चाहिए. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है.

