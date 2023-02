Daan ke Niyam: शाम के वक्त भूल से भी न करें इन 4 चीजों का दान, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी; परिवार झेलेगा दरिद्रता

Why Should not be Donated in the Evening: सनातन धर्म में दान की बहुत महत्ता बताई गई है. कहा जाता है कि दान देने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं. इससे मनुष्य का परलोक सुधरता है. हालांकि इस दान देने में भी समय की बहुत अहमियत होती है. गलत वक्त पर दान देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और परिवार की सुख-शांति चली जाती है. शाम के वक्त कुछ खास चीजों को दान से मां लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आते देर नहीं लगती. आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं, जिन्हें हमें शाम को दान नहीं देना चाहिए.

शाम में इन चीजों का न करें दान

रुपये- पैसे (Money)

शाम का वक्त मां लक्ष्मी की पूजा-आराधना का होता है. उस वक्त भूल से भी रुपये-पैसे किसी को दान (Daan ke Niyam) नहीं करने चाहिए. असल में रुपये-पैसे मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं. अगर आप शाम के वक्त किसी को पैसों का दान करते हैं तो इसे मां लक्ष्मी का निरादर माना जाता है. आप अगर किसी जरूरतमंद की मदद करना ही चाहते हैं तो सुबह तक का इंतजार कर लें.

दूध (Milk)

दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है. शाम के वक्त चंद्रमा बलवान होते हैं और मां लक्ष्मी भी शाम के वक्त सक्रिय होती हैं. ऐसे में शाम के वक्त भूल से भी किसी को दूध का दान Rules of Charity नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से घर की सारी बरक्कत चली जाती है, जिससे इंसान को एक-एक पैसे के लिए तरसना पड़ जाता है.

लहसुन-प्याज (Onion And Garlic)

लहसुन-प्याज की प्रवृति तामसिक है यानी इनके सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ती है. इन 2 चीजों का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, जो बहुत क्रोधी है. अगर आप शाम के वक्त किसी को लहसन-प्याज दान Rules of Charity करते हैं तो इससे कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है. जिसके चलते घर में क्लेश, पड़ोसियों से झगड़े, अनिद्रा और चोट लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

दही (Curd)

दही का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. वे भौतिक सुखों और कल्याण के देवता हैं. यही वजह है कि शाम के वक्त किसी को भी दही दान (Daan ke Niyam) करने से मना किया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सुख-समृद्धि में कमी आ जाती है. इसलिए गलती से भी सूर्यास्त के बाद किसी को दही दान नहीं देनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

