How to get Dream Job: बचपन से जिस क्षेत्र में करियर बनाने का या जो नौकरी पाने का सपना देखें, वह हकीकत में बदल जाए तो यह लकी होने की निशानी है. हालांकि सभी इतने भाग्‍यशाली नहीं होते हैं कि उन्‍हें मनपसंद नौकरी मिल जाए लेकिन वास्‍तु शास्‍त्र में कुछ ऐसे कारगर उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाने से कुछ ही समय में न केवल ड्रीम जॉब का सपना पूरा हो सकता है, बल्कि व्‍यक्ति धनवान भी बन सकता है.

मनपसंद नौकरी पाने के लिए वास्‍तु टिप्‍स

- यदि नई नौकरी पाने में या नौकरी में तरक्‍की पाने में अड़चनें आ रही हैं, तो अपने बेडरूम में पीले रंग का उपयोग ज्‍यादा से ज्‍यादा करें. पाला रंग कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करेगा. इससे किस्‍मत का साथ मिलने लगेगा और जल्‍द ही करियर पर सकारात्‍मक असर दिखेगा.

- यदि मनपसंद नौकरी न मिल रही हो या बेरोजगार हों तो घर की उत्तर दिशा दीवार पर आइगा लगा लें. आइना इतना बड़ा होना चाहिए, जिसमें आपकी पूरी छवि दिखाई दे. ऐसा करने से जल्‍द ही नौकरी मिल जाएगी.

- यदि नौकरी के इंटरव्यू में बार-बार असफल हो रहे हों तो अगली बार इंटरव्‍यू देने के लिए जाते समय लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें. संभव हो तो लाल या हरे रंग के कपड़े पहनें. ऐसा करने से सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्‍यादा रहेगी. घर से निकलने से पहले गणपति की पूजा करके उन्‍हें भोग लगाएं और प्रसाद की सुपारी खाकर निकलें, यह उपाय भी बहुत कारगर है.

- जिन लोगों की कुंडली के ग्रह दोष करियर में बार-बार समस्‍या पैदा कर रहे हों, वे एक मुखी, दस मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें. ऐसा करने से करियर की राह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी.

- घर के ब्रह्म स्थान यानी कि मध्‍य भाग में भारी सामान-फर्नीचर आदि का रखा होना भी करियर में रुकावटें पैदा करता है. लिहाजा ब्रह्म स्‍थान को खाली और साफ रखें.

