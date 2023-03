Holi 2023 Shopping: आर्थिक तंगी ने कर रखा है परेशान? होलिका दहन वाले दिन खरीदकर घर ले आएं चांदी की ये 3 चीजें, बरसने लगेगी धनदौलत

What to Buy on Holika Dahan 2023: होली को उमंग और उल्लास का पर्व मनाया जाता है. यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन गुलाल-पानी के साथ फाग खेला जाता है. कहा जाता है कि इस त्योहार पर लोग अपने तमाम गिले-शिकवे भुलाकर एक हो जाते हैं. इस बार होलिका दहन 7 मार्च को होना है. ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन अगर आप चांदी से् जुड़ी 3 चीजें खरीदकर घर ले आते हैं तो परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन शुरू हो जाता है. साथ ही उसे कई तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है. ये चीजें कौन सी हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

होलिका दहन 2023 की शॉपिंग (Holika Dahan 2023 Shopping) चांदी की बिछिया ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होलिका दहन वाले दिन सुहागिन महिलाओं को चांदी की बिछिया खरीदनी चाहिए. ऐसा करना शुभ माना जाता है. होलिका दहन वाले दिन इसे खरीदकर घर लाने के बाद पहले दूध से स्नान करवाना चाहिए. इसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करके उसे पैरों में पहन लेना चाहिए. ऐसा करने से जीवन भर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है. चांदी का छल्ला होलिका दहन वाले दिन चांदी का एक छल्ला (Holika Dahan 2023 Shopping) खरीदकर लाना भी शुभ फल देता है. उसे धारण करने से पहले उसकी विधिवत पूजा करें. इसके बाद उसे अपनी उंगली में पहन लें. कहा जाता है कि इस विधि से पहना जाने वाला छल्ला परिवार में खुशहाली लाता है और सबकी सेहत अच्छी रहती है. इस चांदी के छल्ले से इंसान का भाग्य खुल जाता है. चांदी का सिक्का धार्मिक विद्वानों का कहना है कि अगर परिवार में आर्थिक तंगी चल रही है तो होलिका दहन वाले दिन चांदी का एक सिक्का (Holika Dahan 2023 Shopping) और छोटी डिब्बी खरीद लें. इसके बाद उसे किसी पीले कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में कभी धनदौलत की कोई कमी नहीं रहती और परिवार में खुशहाली बढ़ती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें