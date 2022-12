Shiv ji: क्या आर्थिक तंगी ने तोड़ रखी है परिवार की कमर? नए साल में कर लें शिवलिंग से जुड़ा ये उपाय, गौरी-महादेव की बरसने लगेगी कृपा

How to Please Lord Shiva: भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है. वे देवों के भी देव हैं. कहा जाता है कि वे एक सरल मन वाले इष्ट देव हैं, जो किसी की भी साधना से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं. अगर आप भी किसी आर्थिक तंगी या पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो रात में शिवलिंग से जुड़ा विशेष उपाय करके उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं. कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान महादेव (Lord Shiva) और मां पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और जातक पर अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाते हैं.

रात में शिवलिंग के पास जलाएं दीपक

शिवपुराण (Shiv Puran) के अनुसार अगर आप घरेलू परेशानियों से जूझ रहे हैं. मेहनत के बावजूद आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है. आय के मुकाबले खर्च बढ़ते जा रहे हैं तो आप रात के समय शिवलिंग (Shivling) के पास घी का दीपक जलाना शुरू कर दें. इसके साथ ही भोले शंकर से अपनी परेशानी बताते हुए मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें. करीब 41 दिनों तक रोजाना दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी.

ऊं नम शिवाय का मंत्र जाप करना न भूलें

प्राचीन मान्यता के मुताबिक भगवान शिव (Lord Shiva) को महाकाल भी कहा गया है. उनकी पूजा के लिए संध्या काल और मध्यरात्रि का समय शुभ माना गया है. इस अवधि में भगवान शंकर की पूजा करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा बरसाते हैं. वैसे तो आप इस व्रत को कभी भी शुरू कर सकते हैं लेकिन सोमवार का दिन इस व्रत की शुरुआत के लिए बढ़िया माना जाता है. दीपक प्रज्वलित करने के बाद ऊँ नम: शिवाय मंत्र का जाप करना न भूलें. इससे परिवार में सुख-समृद्धि का वास बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें