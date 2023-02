Jaya Kishori: लड़के-लड़कियों को कब लेने चाहिए 7 फेरे? जया किशोरी ने बताई विवाह की सही उम्र और शादी के बाद का हाल

Jaya Kishori on the age of marriage: प्रख्यात कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी को कौन नहीं जानता. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर हैं. वे जहां भी भागवदगीता कथा करने जाती हैं, वहां पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है. हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ उनकी शादी को लेकर चर्चाएं चली थी, जिसे दोनों ने कोरी अफवाह बताकर खारिज किया था. अब जया किशोरी ने युवाओं की शादी की सही उम्र पर बात की है.

लड़के-लड़की को कब करनी चाहिए शादी?

कथावाचिका जया किशोरी का कहना है कि केवल विवाह योग्य उम्र (Jaya Kishori on the age of marriage) हो जाने की वजह से किसी को भी शादी का फैसला नहीं कर लेना चाहिए. इसके बजाय जब लड़का और लड़की, दोनों मैच्योर व समझदार हो जाएं तभी उन्हें विवाह के बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.

रिश्ते में दोनों लोग दिखाएं समझदारी

जया किशोरी कहती हैं कि शादी के बाद लड़के और लड़की (Jaya Kishori on the age of marriage) दोनों को पूरी उम्र एक साथ एक कमरे में गुजारनी होती है. यह समय बहुत लंबा होता है, जिसमें तमाम तरह के उलटफेर देखने को मिलते हैं. इसलिए इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों की ओर से समझदारी और गंभीरता दिखानी जरूरी होती हैं.

आगे बढ़कर बदलावों को करें स्वागत

वे (Jaya Kishori Quotes in Hindi) कहती हैं कि जिंदगी में परिवर्तन ऐसा शास्वत सत्य है, जिसे कोई नहीं टाल सकता. यह परिवर्तन विभिन्न रूपों में सामने आता रहता है. हमें उन परिवर्तनों मुंह मोड़ने के बजाय आगे बढ़कर उन्हें अपनाना चाहिए. ऐसा करने से जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है.

जिंदगी से हार कभी मत मानो

लोगों को आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कि वे कहती हैं कि जिंदगी में हार भले ही जाओ, लेकिन जीवन से हार कभी मत मानो. जब तुम आगे बढ़ने की ठान लोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे. अपनी उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजहें जमीन पर टिकाए रहो, जिससे कभी गिरने का खतरा न रहे.

