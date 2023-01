Lord Shiva Remedies: भगवान शिव को गलती से भी अर्पित न करें ये 3 चीजें, पुराणों में हैं वर्जित; झेलना पड़ता है महादेव का क्रोध

What Not to Offer to Lord Shiva: अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भूलकर भी 3 चीजें उन्हें कभी अर्पित न करें. ऐसा करने से पुण्य फल के बजाय आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है.