Magh Purnima 2023: माघ पूर्णिमा पर आज भूल से भी न करें ये 5 कार्य, लक्ष्मी-नारायण की नाराजगी से घर में प्रवेश कर जाएगी दरिद्रता

What not to do on Magh Purnima: आज माघ पूर्णिमा है. कहते हैं कि आज के दिन देवी-देवता धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं. इस साल माघ पूर्णिमा 4 फरवरी की रात 9:29 बजे से लेकर 5 फरवरी की रात 11:58 बजे तक है. इस बार की माघ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग समेत 4 शुभ योग भी बन रहे हैं. इस दिन मां गंगा में स्नान करना, पूजा पाठ करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है. इस दिन 5 कार्यों को करना निषिद्ध माना गया है. ऐसा करने घर को बर्बादी का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता है.

माघ पूर्णिमा 2023 पर क्या न करें (What not to do on Magh Purnima)

गायों में सभी देवी-देवताओं का वास माना गया है. गोवंश की सेवा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है. इसलिए माघ पूर्णिमा समेत किसी भी दिन गायों को न तो कभी दुत्कारना चाहिए और न ही मारना चाहिए. ऐसा करने से कष्ट भोगने पड़ जाते हैं.

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का न करें अनादर

माघ पूर्णिमा (Magh Purnima 2023) पर अपने किसी भी कार्य से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अनादर न करें. ऐसा करना कष्टों को निमंत्रण देने जैसा होता है. इसलिए कोशिश करें कि आपसे भूल से भी ऐसी गलती न हो.

इस दिन देर तक सोना गलत माना जाता है. आप जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं. इसके बाद सूर्योदय होने पर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और जरूरतमंदों को दान दें. ऐसा न करने से परिवार पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं.

इन पेड़ों को न पहुंचाएं कोई नुकसान

माघ पूर्णिमा (Magh Purnima 2023) पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े हुए पीपल, हरऋंगार, आंवला, तुलसी और केले के पेड़ को किसी भी तरह की हानि न पहुंचाएं और न ही उनके पत्ते तोड़े. ये सभी पेड़ दोनों देवों को अति प्रिय हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने से वे अप्रसन्न हो जाते हैं.

आज के दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगाजल की बूंदे मिलाकर स्नान कर लें. जो लोग आज के दिन स्नान नहीं करते हैं, उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें