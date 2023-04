Mangalwar ke Upay: मंगलवार को भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां? क्रोध से लाल हो जाते हैं बजरंग बली, कर देंगे कंगाल

What not to do on Tuesday: ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है. इसी तरह मंगलवार को भगवान हनुमान (Lord Hanuman) की आराधना का दिन माना जाता है. उन्हें नारंगी, लाल या केसरिया रंग का कपड़ा बहुत पसंद है. यही वजह है कि मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कार्यों के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. आज हम आपको 5 ऐसे कार्यों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको मंगलवार को गलती से भी नहीं करना चाहिए. ऐसा न करने पर पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और बाद में परिवार को पछतावा होता है.

मंगलवार को क्या न करें (What not to do on Tuesday) उधार देने से बचें ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगलवार (Mangalwar ke Upay) को किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए. कहते हैं कि मंगलवार के दिन उधार दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता है और वह धन डूब जाता है. इसलिए इस दिन किसी को कर्ज या उधार देने के फैसले के टाल देना चाहिए. न करें लोहे की खरीदारी मंगलवार (Mangalwar ke Upay) के दिन चाकू, कैंची, सरिया, स्टील के बर्तन जैसे लोहे से बने सामानों की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है. इसके अलावा मंगलवार को नया वाहन खरीदने की भी मनाही की गई है. अगर गाड़ी खरीदनी भी हो तो उसे एक दिन पहले या बाद में खरीदना चाहिए. इन दिशाओं में न करें यात्रा ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार मंगलवार (Mangalwar ke Upay) को उत्तर और पश्चिम 2 दिशाओं में यात्रा करना निषेधित किया गया है. कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन इन दोनों दिशाओं में यात्रा करता है तो उसके साथ अनिष्ट का खतरा रहता है. अगर उस दिन निकलना भी हो तो घर से गुड़ खाकर ही निकलें. नमक खाने से करें परहेज मंगलवार (Mangalwar ke Upay) को दिन नमक का सेवन करना वर्जित किया गया है. इस दिन बिना नमक के ही भोजन करना चाहिए. अगर बिना नमक के भोजन करने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ मीठा पकवान बनवाकर भी खा सकते हैं. ऐसा करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है. दूसरों पर क्रोध से बचें धार्मिक विद्वानों के अनुसार मंगलवार (Mangalwar ke Upay) को शांत चित्त रहना और भगवान हनुमान की आराधना करना जरूरी होता है. इस दिन दूसरों के प्रति मन में क्रोध नहीं लाना चाहिए. अगर आप मन में क्रोध लाते हैं तो वह अपशब्दों और झगड़े में बदल सकता है, जिससे आपका दिन खराब हो सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें