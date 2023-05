May Born People: करियर में जमाते है अपना रंग, पाते हैं मान-सम्मान; ऐसे होते हैं मई में जन्मे लोग

May Born People Personality in Hindi: ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) में व्यक्ति के नाम, जन्म कुंडली और उसके हस्तरेखा से भविष्य का पता लगाया जा सकता है. वैसे ही व्यक्ति के जन्म तिथि, मूलांक और जन्मे महीने से इंसान के व्यक्तिव और भविष्य का पता लगा सकते हैं. मई का महीना शुरू हो चुका है. आज हम इसी कड़ी में बता करने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि मई में जन्मे लोगों (May month born people) के बारे में कुछ रोचक बातें.

मई के महीने में जन्मे लोगों का व्यक्तिव स्वभाव- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मई के महीने में जन्मे लोगों का व्यक्तिव काफी आर्कषक और लोकप्रिय होता है. ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसे पूरा कर के ही दम लेते हैं. आप जहां जाते हैं वहां अक्सर आकर्षण का केन्द्र होते हैं और इन्हें खुद को चर्चा में रखना भी पसंद है. आप जल्दी ही एक प्रकार के काम से ऊब जाते हैं. बंधकर या किसी के दबाव में काम करना आपकी फितरत नहीं है. करियर- मई के महीने में जन्मे लोगों के व्यवसाय या सैन्य अधिकारी के रोल न होकर कंप्यूटर इंजीनियर, जर्नलिस्ट, पायलट या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. इस माह में जन्मी लड़कियों को फैशन का अच्छा ज्ञान होता है. इसलिए ये फैशन और साज-सज्जा से जुड़े उद्योगों में सफल होती हैं. रोमांटिक जीवन- शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों का मई में जन्म होता है, उनका प्रेमी जीवन बहुत ही रोमांटिक होता है. दरअसल इस माह में जन्म लेने वाले लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है जो प्रेम और काम-वासना का प्रतीक होता है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)