Luck: बॉडी में अगर इन जगहों पर है तिल, तो खूबसूरती के साथ-साथ बुद्धि में भी आपका कोई मुकाबला नहीं!

Mole Reveals Personality: शरीर पर तिल होना खूबसूरती की निशानी समझा जाता है. कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि तिल आपकी किस्मत का फैसला करते हैं. सीधी आंख पर तिल वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत कामुक होते हैं. इसके अलावा ये लोग प्यार के मामले में भावुक होते हैं. सीधी आंख पर तिल (Mole On Right Eye) वाले लोग खुद पर निर्भर रहने के बजाय दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं.

होंठ पर तिल

होंठ पर तिल (Mole On Lip) होने के दो मतलब हो सकते हैं. अगर आपके होंठ के दाहिनी ओर तिल है तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे. लेकिन अगर आपके होंठ के बाईं ओर तिल है तो आपका व्यक्तित्व कामुक है और इन लोगों को इस कारण कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

बाएं गाल या अंगूठे पर तिल

बाएं गाल पर तिल (Mole On The Left Cheek) वाले लोगों की बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें होती हैं. ये लोग अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं और बदलते वक्त के साथ नई-नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं. इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज होता है. वहीं अगर आपके अंगूठे पर तिल (Mole On Thumb) है तो आप वाकई में बहुत किस्मत वाले हैं. अंगूठे पर तिल वाले लोगों को काफी चतुर और बुद्धिमान (Intelligent) माना जाता है.

तर्जनी उंगली पर तिल

तर्जनी उंगली यानी अंगूठे और मध्यम उंगली के बीच की उंगली पर तिल होने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है. लेकिन आपको सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनकी तर्जनी उंगली (Index Finger) पर तिल होता है उनके काफी दुश्मन भी होते हैं.

