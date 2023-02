Vastu Tips For Pillow: सोने से पहले सुधार लें ये बुरी आदत, वरना रुक जाती है मां लक्ष्मी की कृपा; जीवनभर रहती है कंगाली!

Never keep these things under the pillow: सेहतमंद शरीर के लिए नींद को बेहद जरूरी है. अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है या बीच रात में नींद टूट जाती है तो इस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नींद की समस्या तनाव और मस्तिक से जुड़ी बीमारियां पैदा करती है. ठीक से नींद न लेने पर कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है, नींद का संबंध वास्तुशास्त्र से भी है. वास्तुशास्त्र के जानकारों की मानें तो सोते समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वरना माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं.

ज्यादातर लोग सोते समय तकिए का इस्तेमाल करते हैं. वास्तुशास्त्र में तकिए के इस्तेमाल के साथ कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं. सोते समय कई लोग तकिए के नीचे अपना पर्स रख देते हैं. वास्तु शास्त्र में ऐसा करने के लिए साफ मना किया गया है. कहा जाता है कि पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसे तकिए के नीचे दबा सोने से मां लक्ष्नी की कृपा कोप में बदल जाती है.

वास्तुशास्त्र में दीवार घड़ी के साथ हाथ घड़ी के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. ऑफिस से आकर लोग सोते समय घड़ी को निकालकर तकिए के नीचे रख देते हैं. वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की साफ मनाही है. घड़ी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए.

किताब पढ़ने के शौकीन दुनिया में कम नहीं है. आपको बता दें कि किताब को सिर के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए. वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने वालों के आसपास नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा फैलती है जिसकी वजह से विद्या और बुद्धि का नाश होता है. अखबार, किताब और मैगजीन को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है. इनका ठीक से रखरखाव न करने से जातक का बुध कमजोर होता है.

