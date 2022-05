Name Astrology: इन लोगों पर रहती है धन कुबेर की असीम कृपा, पाते हैं बेशुमार पैसा! नाम से कर लें चेक

Lucky Girl and Lucky Boy by Name Astrology: ज्‍योतिष शास्‍त्र की एक अहम शाखा है नाम ज्‍योतिष. इसे अंग्रेजी में नेम एस्‍ट्रोलॉजी कहते हैं. नेम एस्‍ट्रोलॉजी के जरिए व्‍यक्तित की पर्सनालिटी और उसके भविष्‍य के बारे में जाना जा सकता है. नाम के पहले अक्षर से आसानी से यह पता चल जाता है कि वह व्‍यक्ति कैसा है. आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोग बेहद भाग्‍यशाली होते हैं और इसके पीछे वजह उनके नाम का पहला अक्षर होता है. ये लोग लग्‍जरी लाइफ जीते हैं और इनके पास हमेशा खूब धन-दौलत होती है.

नाम का पहला अक्षर N हो: ऐसे लोग जिनका नाम N अक्षर से शुरू हो, वे जातक हमेशा आरामदायक जीवन जीते हैं. इन लोगों को अपने जीवन में न केवल खूब पैसा मिलता है, बल्कि मान-सम्‍मान भी मिलता है. इनका स्‍वभाव ऐसा होता है कि लोग इन्‍हें खूब प्‍यार करते हैं. ये लोग साहसी और निडर होते हैं इसलिए व्‍यापार में खूब तरक्‍की करते हैं.

जिनका नाम P से शुरू हो: ऐसे लोग जिनका नाम P से शुरू होता है, वे हमेशा सुविधा-संपन्‍न जीवन जीते हैं. उन्‍हें लग्‍जरी लाइफ पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वे आसानी से यह पा लेते हैं. कह सकते हैं कि उन पर कुबेर देव की खासी कृपा होती है.

जिनका नाम S से शुरू हो: जिन लोगों का नाम S अक्षर से शुरू होता है, वे मेहनती, बुद्धिमान और पैशनेट होते हैं. ये लोग कम उम्र में ही लक्ष्‍य तय करके उसे पाने के लिए अथक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं. किस्‍मत भी उनका पूरा साथ देती है और वे अपने जीवन में बेशुमार धन, मान-सम्‍मान, ऊंचा पद पाते हैं. ये लोग बहुत अच्‍छे लाइफ पार्टनर भी साबित होते हैं. इन पर कुबेर देव की हमेशा कृपा बनी रहती है.

जिन लोगों का नाम V अक्षर से शुरू हो: ऐसे लोग जिनका नाम V अक्षर से शुरू होता है, वे भी पैसे के मामले में खासे भाग्‍यशाली होते हैं. इन्‍हें जीवन में तमाम सुख-सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं. उन्‍हें घूमने-फिरने और खाने-पीने का बहुत शौक होता है और वे इस पर जमकर पैसा भी खर्च करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)