Luck Shine Rekha: चंद्र से यूं गुजरने वाली 'भाग्य रेखा' शादी के बाद बनाती है व्यक्ति को मालामाल

Know Your Fate Line In Hand: व्यक्ति के हाथों से उसके भाग्य को जाना जा सकता है.हस्तरेखा शास्त्र व्यक्ति के हाथों की लकीरों को पढ़कर उसके भूत और भविष्य के बारे में बताती हैं. कई बार व्यक्ति को विवाह के बाद अचनाक से तरक्की मिल जाती है. आर्थिक रूप से व्यक्ति की स्थिति में सुधार आने लगता है. इसका मतलब होता है कि धीरे-धीरे व्यक्ति की किस्मत चमक रही है. दरअसल, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हाथों की रेखाएं ही हमारा भविष्य जान सकती हैं. हाथों में मौजूद विवाह रेखा और कुछ अन्य निशान को देखकर जाना जा सकता है, कि व्यक्ति को विवाह के बाद तरक्की मिलेगा या नहीं. आइए जानें.

ये रेखा बताती है भविष्य

आने वाले समय के बारे में रेखाएं व्यक्ति को पहले से ही बता देती हैं. व्यक्ति की भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से होकर गुजरती हैं और शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, उनको विदेशों से धन की प्राप्ति होती है. साथ ही, भाग्य भी विवाह के बाद चमकता है.

वैवाहिक जीवन के बारे में बताती हैं ये रेखा

हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत की रेखाओं को देखकर भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में जाना जा सकता है. माना जाता है कि हाथों की ये रेखाएं देखने में जितनी साफ होंगी, उतनी ही व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा. इसके साथ ही पति-पत्नी में सामंजस्य भी अच्छा रहेगा.

ऐसे लोग विवाह के बाद बनते हैं अमीर

अगर किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई शनि पर्वत तक जाती है, तो विवाह के बाद ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं. शादी के बाद इन लोगों की किस्मत एकदम से चमक जाती है. वहीं, ऐसे लोग शादी के बाद एकदम से अमीर बनते हैं. खूब पैसा कमाते हैं.

जीवनसाथी होता है लकी

अंगूठे के पास से गुरु पर्वत तक कोई रेखा जाती है,तो ऐसे लोग शादी के बाद करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं. कई सोर्स से ये लोग धन पाते हैं. विवाह के बाद ये लोग जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं. इन लोगों की सफलता में जीवन साथी का भी हाथ होता है या यूं कह लें कि जीवनसाथी इनके लिए लकी साबित होता है.

ऐसी रेखा वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करती है

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, तो ये दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकती है. लेकिन शादी के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है. पार्यनर इनके लिए लकी साबित होता है. ये लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं और वहीं धन कमाते हैं. लग्जरी लाइफ के शौकीन होते हैं और वैसी ही लाइफ जीते हैं.

