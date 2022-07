Sawan Puja Niyam: शिवलिंग पर ये खास चीजें अर्पित करने से दूर होते हैं सारे दुख पर ये गलती पड़ेगी भारी!

How to Please Lord Shiva in Sawan Month: हिंदू कैलेंडर का पांचवा महीना सावन मास आज 14 जुलाई से शुरू हो गया है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित है. श्रद्धालू इस महीने शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं. शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से बड़ा लाभ होता है. इसके लिए हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में कुछ खास चीजें बताई गई हैं, साथ ही शिव पूजा के कुछ नियम भी बताए गए हैं. इनका पालन जरूर करना चाहिए.

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 14 चीजें

धर्म और ज्‍योतिष के अनुसार शिवलिंग पर 14 चीजों को चढ़ाने से बहुत लाभ होता है. ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ये 14 चीजें - जल, दही, दूध, घी, इत्र, बेलपत्र, धतूरा, आक या चमेली का फूल, शहद, मिश्री, गंगाजल, सरसों का तेल, कुशा का जल और गन्ने का रस हैं. सावन महीने में शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं. कष्टों-दुखों से निजात मिलती है. शत्रुओं का नाश होता है. साथ ही जीवन में धन, सुख-समृद्धि, शांति, प्‍यार बढ़ता है. कामों में सफलता मिलती है. संतान सुख मिलता है. दांपत्‍य जीवन में खुशहाली आती है.

...लेकिन शिवलिगं पर न चढ़ाएं ये चीजें

वहीं धर्म-शास्त्रों में शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने की सख्‍त मनाही भी की गई है. शिव पूजा में कुछ चीजों का इस्‍तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए. इसमें कुमकुम, हल्‍दी, केतकी के फूल और नारियल पानी शामिल है. इनके पीछे कारण भी बताए गए हैं. उदाहरण के लिए शिव को संहार का देवता माना गया है इसलिए उन्‍हें सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए क्‍योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी है. वहीं केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

