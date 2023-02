How to Please Maa Laxmi in Hindi: कल 24 फरवरी को शुक्रवार है और यह दिन मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. शुक्रवार को मां लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करना माता लक्ष्‍मी की कृपा दिलाती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि देती हैं. जिस व्‍यक्ति पर मां लक्ष्‍मी की कृपा हो उसे कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है. बल्कि उसके पास खूब धन-दौलत रहती है. साथ ही उसका दांपत्‍य जीवन सुखद रहता है. ज्‍योतिष शास्‍त्र में माता लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के कुछ शुक्रवार के उपाय बताए गए हैं. ये उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

शुक्रवार ये प्रभावी उपाय



धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन किए गए ये उपाय आप पर मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसाएंगे. मां लक्ष्‍मी आपके घर में वास करेंगी. - शुक्रवार की सुबह गाय को पहली रोटी खिलाएं. ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करेंगी. ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है. - यदि आर्थिक तंगी से परेशान हों तो शुक्रवार के दिन महालक्ष्‍मी की पूजा करें और फिर देसी खंड और श्रीसूक्त का पाठ करें. इसके बाद चढ़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें. - आर्थिक नुकसान से उबरने और तेजी से धन कमाने के लिए शुक्रवार के दिन 12 कौड़ी जलाकर उसकी राख बना लें. फिर इस राख को हरे कपड़े में बांधकर जल में प्रवाहित कर दें. ऐसा करने से धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी. - माता लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए हर शुक्रवार के मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्‍वीर के सामने अखंड ज्‍योति प्रज्वलित करें और उसे 11 दिन तक प्रज्‍वलित रखें. फिर 11 वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराएं. - हर शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें. ऐसा करने से भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्‍न होंगी. साथ ही धन-दौलत बढ़ेगी. - शुक्रवार को मां लक्ष्मी को लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी और लाल चूड़ियां अर्पित करने से भी आर्थिक तंगी खत्‍म होती है. - शुक्रवार को कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें-

विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्वते

आर्त हंत्रि नमस्तुभ्यं, समृद्धं कुरु मे सदा

नमो नमस्ते महांमाय, श्री पीठे सुर पूजिते

शंख चक्र गदा हस्ते, महां लक्ष्मी नमोस्तुते

ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्