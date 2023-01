Maa Lakshmi: घर में दिखने लगें ये 5 शुभ संकेत, तो समझ लें होने वाला है मां लक्ष्मी का आगमन; कुछ ही दिनों में बदल जाएगा आपका भाग्य

Signs of the Arrival of Maa Lakshmi: धार्मिक शास्त्रों में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को धन और वैभव की देवी कहा गया है. कहा जाता है कि मां लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसके जीवन में फिर कभी कोई कमी नहीं रहती. मां लक्ष्मी चंचल का एक नाम चंचला भी है. यानी कि वे किसी भी घर में स्थाई रूप से वास नहीं करती और बारी-बारी से सब पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं. वे जब भी किसी घर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो कुछ संकेतों के जरिए पहले ही अपने आगमन के बारे में सूचित कर देती हैं. अगर आपको भी ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ जाइए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है. आज हम आपको ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में बताते हैं.

मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत

साफ-सफाई वाले घर

मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को साफ-सफाई बहुत पसंद होती है. जिन घरों में साफ-सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है तो समझ जाइए कि वहां पर मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा और वे वहां लंबा वास करेंगी. अगर आप भी मां नारायणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी और घर की साफ-सफाई पर खास ध्यान दें.

उल्लू के दर्शन होना

शास्त्रों में उल्लू को मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का वाहन माना गया है. अगर आपको घर के आसपास कहीं पर उल्लू के दर्शन हो जाएं तो इसे अपने भाग्योदय का संकेत समझें. यह इस बात का इशारा होता है कि मां लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पर आगमन करने वाली हैं. ऐसे में उनके स्वागत के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए.

सुबह शंख की ध्वनि सुनना

शंख को मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का भाई माना गया है. अगर आपको सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपको अपने आगमन का संकेत दे रही हैं. इस संकेत के साथ ही आपके दिन भी फिरने शुरू हो जाते हैं.

रास्ते में झाड़ू लगाते दिखना

झाड़ू मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को बेहद प्रिय है. इसी झाड़ू के जरिए घर की सारी गंदगी और धूल-मिट्टी साफ की जाती है. अगर आपको सुबह के वक्त कहीं पर कोई झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए तो वह एक शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ ये होता है कि आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होने वाली हैं.

खानपान में होने लगता है बदलाव

कहा जाता है कि जिस घर में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का आगमन होने वाला होता है, उस घर के पारिवारिक सदस्यों के खानपान अपने आप बदलने लगता है. ऐसे लोग मांसाहार और हर प्रकार के नशे से अपनी दूरी बनाने लगते हैं. उन्हें भूख कम लगती है और कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.)

