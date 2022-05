Bada Mangal 2022: तीसरा 'बड़ा मंगल' आज! ये उपाय दिलाएंगे हनुमान जी की अपार कृपा, दूर होंगे सारे दुख-दर्द

Mangalvar ke Upay, How to Please Lord Hanuman Ji: संकटमोचक हनुमान की कृपा पाने के लिए ज्‍येष्‍ठ महीना उत्‍तम होता है. हनुमान जी को ज्‍येष्‍ठ महीना बहुत प्रिय है. इस महीने में पड़ने वाले सारे मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहते हैं. साल 2022 के ज्‍येष्‍ठ महीने को लेकर खास बात यह है कि इस महीने में 5 बड़ा मंगल पड़ रहे हैं. ज्‍येष्‍ठ महीने की शुरुआत और समापन मंगलवार के दिन ही हो रहा है. ज्‍येष्‍ठ मास 17 जून को शुरू हुआ था और 14 जून को समाप्‍त होगा.

'बड़ा मंगल' पर ऐसे करें हनुमान जी को प्रसन्‍न

आज यानी कि 31 मई को ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगलवार (Bada Mangal) है. बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने, व्रत करने से जीवन के सारे दुख-दर्द दूर होते हैं. हनुमान जी की कृपा से जीवन में खूब धन-दौलत, सफलता मिलती है. कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है. इससे व्‍यक्ति साहसी और निडर बनता है. आइए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बड़ा मंगल को किए जाने वाले प्रभावी उपाय जानते हैं.

- हनुमान जी को प्रसन्‍न करने का सबसे अच्‍छा तरीका है उन्‍हें चोला चढ़ाना. बड़े मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचक को चोला चढ़ाएं. दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. ऐसा करने जल्‍द ही आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्‍म हो जाएंगी.

- ऐसे जातक जिन्‍हें अपने करियर में समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है. तमाम कोशिशों के बाद भी नौकरी में तरक्‍की या मनपसंद रोजगार नहीं मिल रहा है, वे बड़ा मंगलवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें.

- अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हनुमान जी के सामने बैठकर राम नाम का कम से कम 108 बार जप करें. बजरंगबली प्रसन्‍न होकर हर मुराद पूरी कर देंगे.

- मंगलवार के दिन राम दरबार वाले मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से प्रभु राम और भगवान हनुमान दोनों की कृपा होगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी.

- वैसे तो हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभ देता है, लेकिन बड़े मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें. यह हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है. हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आरती

