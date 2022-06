Evening Tips: सूर्यास्त के समय किए गए इन कामों से रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी, इन्हें करना माना जाता है अशुभ

Do Not Sleep In Evening: कई बार लोग अपनी दिनचर्या में जब समय मिलता उस समय कोई भी काम कर लेते हैं. जब भूख लगती है खाना खा लेते हैं, जब नींद आती है सो जाते है.लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर चीज को लेकर समय निर्धारित किया गया है. ऐसे ही सूर्यास्त के समय कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो इसे अशुभ माना जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संध्या के समय सोना नहीं चाहिए और न ही झाड़ू लगानी चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि शाम के समय माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा का आगमन होता है. आइए जानें संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए.

शाम के समय न सोएं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को शाम को सोने की आदत नहीं डालनी चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति कई रोगों का शिकार हो जाता है. साथ ही, व्यक्ति की आयु कम होती है. हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त और शाम के समय मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है. इसके साथ ही शाम के समय घर के दरवाजे खोले रखें. ऐसे में शाम के समय सोने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

न लगाएं झाड़ू

सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू भूलकर भी न लगाएं. ऐसा करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं. ये समय ईश्वर की पूजा के लिए उत्तम है. इस दौरान भगवान का ध्यान करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)