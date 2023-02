Money Plant: महीना शुरू होते ही खाली हो जाती है जेब? घर में इस दिशा में लगा लें मनी प्लांट, चुंबक की तरह खिंचकर आने लगेगा धन

Vastu Tips for Money Plant and its Direction: जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में शांति-सुकून बना रहे. घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो और धन का प्रवाह लगातार बना रहे. इसके लिए वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट के पौधे समेत कई उपाय बताए गए हैं. कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट का पौधा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है और जीवन में धन आने का मार्ग अपने अपना खुल जाता है. जैसे-जैसे मनी प्लांट की पत्तियां ऊपर की ओर उठती हैं, उसी तरह परिवार का आर्थिक स्तर भी ऊपर उठने लगता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमत्कारी पौधे को घर की किस दिशा में लगाना चाहिए. आज इस लेख में हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं.

इस दिशा में लगाना चाहिए मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र के मुताबिक मनी प्लांट (Vastu Tips for Money Plant) का संबंध बुध और कुबेर देव से माना जाता है. यही वजह है कि घर के दक्षिण-पूर्वी दिशा में मनी प्लांट को लगाना बहुत शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और उन्हें जीवन में कई कामयाबियां हासिल होती हैं.

मनी प्लांट की देखभाल के तरीके

मनी प्लांट (Vastu Tips for Money Plant) का शुभ लाभ हासिल करने के लिए केवल उसे लगाना ही काफी नहीं होता बल्कि उसकी ढंग से देखभाल भी करनी चाहिए. इसके लिए आपको मनी प्लांट की जड़ों में दूध मिक्स पानी डालना चाहिए. इस पानी की दूध की मात्रा ज्यादा होने से पौधे को बेहतर पोषण मिलता है और वह तेजी से ऊपर की ओर उठता है, जिससे परिवार की समृद्धि का ग्राफ भी अपने आप ऊपर उठने लगता है.

साफ जगह पर लगाएं मनी प्लांट

मनी प्लांट (Vastu Tips for Money Plant) के पौधे को हमेशा साफ जगह पर ही लगाना चाहिए. गंदी जगह पर यह पौधा लगाने से परिवार को नुकसान भुगतना पड़ता है और आय के स्रोत सूखने लगते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि मनी प्लांट के आसपास किसी तरह की गंदगी न जमा हो और वहां पर परिवार के लोग अपने जूते-चप्पल न उतारें.

