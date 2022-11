Solar Snake: सूरज पर घूम रहा है एक विशालकाय 'सांप', इस वीडियो से हो गया खुलसा!

European Space Agency: क्या आपको पता है कि सूरज के अंदर एक सांप घूमता है. यह सवाल सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि क्योंकि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वहां किसी भी जीव का रहना असंभव है तो फिर सूरज सांप कैसे हो सकता है. हम आपको इस सांप के बारे में बताते हैं.

दरअसल सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) के सोलर ऑर्बिटर द्वारा इसका एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सूरज पर एक सांप की तरह घूमने वाली आकृति नजर आ रही है. इस को Serpent inside Sun यानी सूर्य के अंदर सांप का नाम दिया है.

इस आकृति को 5 सितंबर को सोलर ऑर्बिटर ने अपने कैमरे में कैद किया था. यह सोलर ऑर्बिटर 12 अक्टूबर को सूजर के बेहद करीब उड़ने की तैयारी कर रहा था.

Spot the solar snake slithering across the #Sun!

This ‘tube’ of cooler atmospheric gases snaking its way through the Sun’s magnetic field was captured by @esasolarobiter’s @EuiTelescope on 5 September, ahead of a large eruption

https://t.co/FJgXYq1vwp #ExploreFarther pic.twitter.com/02uIJMMCBH

— ESA Science (@esascience) November 14, 2022