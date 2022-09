Mysterious Signal: जल्द हो सकता है एलियंस से संपर्क! वैज्ञानिकों को लगातार मिल रहे स्पेस से सिग्नल

Is This Evidence of Alien: दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने को लेकर स्पेस रिसर्चर लगातार नई दिशा में शोध कर रहे हैं. इसके साथ अलग-अलग स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट लगातार स्पेस में घूमते रहते हैं और एक-एक मोमेंट को कैप्चर करते रहते हैं. आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे. वैज्ञानिकों को स्पेस से आते हुए कुछ ऐसे रहस्यमयी रेडियो वेब्स मिले हैं जो किसी आम रेडियो वेब्स से बिलकुल अगल हैं.

वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

इन रेडियो सिग्नल्स को लेकर स्पेस रिसर्चर ने कहा कि ये कहीं दूर गैलेक्सी से रिसीव किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसे चीन के फाइव हंड्रेड मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप (FAST) के जरिए रिकॉर्ड किया गया है. फास्ट ने 82 घंटे तक 1863 सिग्नल रिकॉर्ड किए. जिसके लिए फास्ट को करीब 91 घंटों का वक्त लग गया. जिस जगह से इसे ये सिग्नल आ रहें हैं उसका नाम FRB 20201124A बताया जा रहा है. इन रेडियो वेव्स का सोर्स न्यूट्रॉन स्टार को बताया जा रहा है.

सिग्नल से वैज्ञानिकों के उड़े होश

अमेरिका और चीन वैसे तो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते हैं लेकिन एक और बात है जो आपको चौंका देगी. आपको बता दें कि अमेरिका और चीन सिग्नलों के अध्ययन को लेकर साथ काम कर रहे हैं. कुछ लोगों का अनुमान है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आने वाले सिग्नल भी हो सकते हैं. इन सिग्नलों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है. इसके साथ कुछ लोगों की थ्योरी है कि ये दूसरी दुनिया से किसी के द्वारा भेजे गए हैं.

स्पेस में जीवन की तलाश

चीन के फास्ट टेलीस्कोप के अलावा नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप भी ऐसे रेडियो वेब्स की खोज में लगातार घूमते रहते हैं. हाल ही नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसे तारों का समूह खोजा था जिस वजह से हबल टेलीस्कोप की खूब तारीफ हुई थी क्योंकि इन तारों के समूह की एक खास बात ये थी कि इनमें कई यंग तारे देखे गए थे.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर