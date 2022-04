NASA's new discovery: यहां पैदा होते हैं लाखों सितारे, नासा का बड़ा दावा!

नई दिल्ली: नासा का अपना हबल स्पेस टेलीस्कोप (NASA’s Hubble telescope) बाहरी अंतरिक्ष की कुछ सबसे दिलचस्प और आश्चर्यजनक तस्वीरों के लिए जाना जाता है. कहा जाए तो आप इंटरनेट पर अंतरिक्ष की जो तस्वीरें देख पाते हैं, उनका सबसे बेहतरीन स्रोत यही है. एक बार फिर अंतरिक्ष का नजारा पेश करते हुए, हबल ने सुंदर 'स्टार फैक्ट्रियों' की तस्वीर कैमरे में कैद की है. यह अंतरिक्ष की वही जगह है जहां लाखों सितारे बनते हैं.

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक जगमगाती तस्वीर शेयर करते हुए, नासा हबल टेलीस्कोप ने एक नई आकाशगंगा के बारे में पोस्ट किया है, यह आकाशगंगा बाहरी अंतरिक्ष में सितारों के निर्माण के लिए एक केंद्र है. यह आकाशगंगा पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, हबल ने हमें इसकी सुंदरता की एक छोटी सी झलक दिखाई है. देखिए ये तस्वीर...

A glittering galaxy

This #HubbleClassic shows a hotbed of vigorous starbirth named NGC 1569. The galaxy's "star factories" are manufacturing bright blue star clusters!

NGC 1569 is ~7 million light-years away: https://t.co/Qs2axkYuKJ pic.twitter.com/5fI02e56Li

— Hubble (@NASAHubble) April 5, 2022