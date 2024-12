उछल कर गटक ली पानी की एक बूंद, सुनीता विलियम्स ने दिखाया स्पेस में पानी कैसे पीते हैं एस्ट्रोनॉट्स

Sunita Williams: अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री किस तरह अपना जीवन गुजारते हैं इसको लेकर लोगों के ज़हन में कई सवाल जन्म लेते हैं. हालांकि कई बार स्पेस एजेंसियों की तरफ से अंतरिक्ष में रोजमर्रा के जीवन से जुड़े वीडियो शेयर किए गए हैं. हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक स्कूल के छात्रों के साथ वर्चुअल सेशन में बात की और इसी तरह के तमाम सवालों पर आधारित इस सेशन में छात्रों को बताया कि अंतरिक्ष यात्री किस तरह अपना जीवन गुजारते हैं.

सुनीता विलियम्स एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों के साथ वर्चुअली बातचीत का मकसद यह जानकारी देना था कि अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर कैसे रहते हैं और अंतरिक्ष में उन्हें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. छात्रों के साथ सेशन के दौरान विलियम्स ने दिखाया कि अंतरिक्ष में लोग जीरो-गुरुत्वाकर्षण वातावरण में कैसे तरल पदार्थ पीते हैं. ISS पर तरल पदार्थ अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस वजह से उन्हें पृथ्वी की तरह कप या फिर गिलास से पीना मुश्किल हो जाता है.

अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पानी वगैरह पीने के लिए अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं. विलियम्स ने बताया कि कैसे अंतरिक्ष यात्री तरल पदार्थ पीने के लिए स्पेशल पाउच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में तरल पदार्थों को बहने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इस सेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें सुनीता विलियम्स एक छात्रा को पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी हवा में तैर रहा है और सुनीता विलियम्स उछलकर उस पानी की बूंद को पी जाती हैं.

देखिए वीडियो:-

A student gets a demonstration from astronaut, Sunita Williams on how to drink liquids in space. Williams and Barry "Butch" Wilmore hit the six-month mark in space after becoming the first to ride Boeing's new Starliner capsule on what was supposed to be a week-long test flight.… pic.twitter.com/1UQSgvcHsN

— Francynancy (@FranMooMoo) December 6, 2024