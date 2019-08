ऑस्ट्रेलिया को टोक्यो ओलंपिक से पहले बड़ा झटका, पीयरसन ने किया संन्यास का ऐलान

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बाधा दौड़ (Track athlete) की खिलाड़ी शैली पीयरसन ने संन्यास की घोषणा कर दी है. पीयरसन ने अपने संन्यास की जानकरी सोशल मीडिया अकाउंट से दी. शैली पीयरसन हैमस्ट्रींग और एचलिस चोट से परेशान रहती थी. जिसकी वजह से उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलने का फैसला लिया है.पीयरसन करियर में आगे क्या करेंगी, यह साफ नहीं हो सका है लेकिन शैली ने एक लिहाज से यह संकेत दिया है कि वह कोचिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगी.

पीयरसन 2012 में जीता था गोल्ड मेडल

शैली पीयरसन ने 2012 लंदन ओलम्पिंक में 100 मीटर बाधा दौड़ (Track athlete) में गोल्ड मेडल जीता था. इस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में रजत पदक जीता था. शैली ने कहा,"मैं निश्चित तौर पर एथलेटिक्स से जुड़ी रहूंगी. मैंने कई युवाओं को कोचिंग दी है. यह काम मेरे दिल के करीब रहा है और मैं आगे निश्चित तौर पर इसे जारी रखने का प्रयास करूंगी."

I am here to let you all know that I have decided to retire from my sport of athletics. It has been a long 16 years, but also a fun and exciting 16 years. My body has decided it is time to let it go, and move forward onto a new direction.

https://t.co/sWY2JjRds6

— Sally Pearson OAM (@sallypearson) August 5, 2019