Aaron Finch Retires: आरोन फिंच अपने आखिरी वनडे में यूं हुए बोल्ड, भावुक फैंस ने खड़े होकर बजाई तालियां- Video

Aaron Finch Retires from ODI: ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान आरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने करियर का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला. हालांकि वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए. उन्हें न्यूजीलैंड के पेसर टिम साउदी ने बोल्ड किया. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच केयर्न्स के कैजेली स्टेडियम में खेला जा रहा है.

5 रन बनाकर आउट हो गए फिंच

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने ओपनिंग का ही जिम्मा संभाला. वह जोश इंग्लिस के साथ पारी का आगाज करने उतरे. इंग्लिस को ट्रेंट बोल्ट ने पारी के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन भेज दिया. इसके बाद फिंच भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 5 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्होंने 13 गेंद खेलीं.

भावुक फैंस ने खड़े होकर बजाई तालियां

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में फिंच का विकेट दिखाया गया है. जब वह आउट होने के बाद पवेलियन लौट रहे थे तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे. फिंच ने भी बल्ला उठाकर उनका अभिवादन किया.

The end of an era.

Aaron Finch walks off to a standing ovation #AUSvNZ pic.twitter.com/gi1W6fwBpb

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2022