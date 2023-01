AB De Villiers on Virat Kohli: विराट को लेकर एबी डिविलियर्स ने कर दिया ऐसा कमेंट, कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Virat Kohli Records: टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे में अब तक की सबसे बड़ी ODI जीत दर्ज की. विराट कोहली और शुभमन गिल के शानदार शतकों की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से रौंद डाला. विराट कोहली ने करियर का 46वां शतक लगाते हुए 166 रन जड़ डाले. 34 साल के विराट कोहली ने सीरीज में दो शतकों की मदद से 283 रन बनाए.

विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की क्रिकेट जगत में हर कोई तारीफ कर रहा है. हर कोई अपने स्टाइल में बधाई दे रहा है. इस सूची में आईपीएल में उनके टीममेट रहे एबी डिविलियर्स भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, विराट कोहली... अलग लेवल. उनके इस ट्वीट को अब तक 121.4K लाइक्स मिल चुके हैं. इस पर 1.1K लोगों ने रिप्लाई भी किए हैं.

दिनेश कार्तिक ने लिखी ये बात

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने एबी डिविलियर्स की पोस्ट पर कमेंट किया है. उन्होंने लिखा, 'ये VERA लेवल है. विराट कोहली के फैंन्स से पूछिए, वो आपको बताएंगे. आईपीएल में मिलते हैं.' कई वर्षों तक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले हैं. उन्होंने कई शानदार पार्टनरशिप्स कर टीम को जीत दिलाई है. साल 2021 में एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया था.

Ita called VERA level . Ask @imVkohli n he will tell you

See you in @IPL https://t.co/cQtpPRLg30

— DK (@DineshKarthik) January 16, 2023