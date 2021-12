Punjab Kings के इस प्लेयर ने मचाया गदर, IPL 2022 Mega Auction से पहले ली शानदार हैट्रिक

अबू धाबी: इंग्लैंड (England) के स्पिनर आदिल राशिद (Adil Rashid) की हैट्रिक के दम पर दिल्ली बुल्स ने अबू धाबी टी10 लीग (Abu Dhabi T10 League) में गुरुवार को ‘टीम अबुधाबी’ (Team Abu Dhabi) को 49 रन से शिकस्त देकर सीजन की 7वीं जीत दर्ज की.

'दिल्ली बुल्स' (Delhi Bulls) ने 5 विकेट पर 135 रन बनाने के ‘टीम अबू धाबी’ (Team Abu Dhabi) को निर्धारित 10 ओवर में आठ विकेट पर 86 रन ही बनाने दिए. इस जीत के साथ दिल्ली की टीम प्वाइंट्स टेबल (Points Table) में टॉप-2 पोजीशन में पहुंच गई है.

‘टीम अबू धाबी’ (Team Abu Dhabi) को टॉप-2 में पहुंचने के लिए मैच में कम से कम 108 रन की जरूरत थी लेकिन इस टीम का स्कोर 10 गेंद के अंदर एक विकेट पर 41 रन से 7 विकेट पर 67 रन हो गया.

आदिल राशिद (Adil Rashid) ने अपने दूसरे ओवर में खतरनाक लियाम लिविंगस्टोन (29), कोलिन इनग्राम (0) और जैमी ओवरटन (0) को लगातार गेंदों पर चलता किया. इससे पहले दिल्ली बुल्स के लिए रहमानुल्ला गुरबाज (69) और शेरफेन रदरफोर्ड (52) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे.

Adil Rashid Hat-trick in T10 League last night #AbuDhabiT10 #InAbuDhabi pic.twitter.com/KEMOGc5zvU

Another leg spinner causing havoc in the #AbuDhabiT10

Adil Rashid picks up the second hat-trick of #Season5 #InAbuDhabi #CricketsFastestFormat #UAE50 pic.twitter.com/2lNxiigdg1

— T10 League (@T10League) December 2, 2021