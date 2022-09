IND vs PAK: पाकिस्तान को टॉस हरा रहे थे रवि शास्त्री! बीच मैदान से वायरल हुआ Video

India vs Pakistan, Asia Cup-2022: पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का अंदाज अलग ही है. कई बार उनसे जुड़े वीडियो और फोटो वायरल भी होते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2022 के सुपर-4 मुकाबले का है. रवि शास्त्री दुबई में इस मैच में कमेंट्री कर रहे हैं. रविवार को टॉस के लिए रोहित शर्मा और बाबर आजम जब मैदान पर पहुंचते हैं, तो रवि शास्त्री अलग ही अंदाज में नजर आते हैं. वह पूरी एनर्जी के साथ दर्शकों को संबोधित करते हैं. हालांकि इसी दौरान उनसे एक गलती हो गई.

रवि शास्त्री ने की गलती

एशिया कप के सुपर-4 दौर के मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. रवि शास्त्री पूरी एनर्जी के साथ शोर के बीच कैमरे पर इस मैच के बारे में बताते हैं. भारीय कप्तान रोहित शर्मा सिक्का उछालते हैं और बाबर आजम Tails बोलते हैं. हालांकि रवि शास्त्री शायद शोर की वजह से सही सुन नहीं पाते और गलती से वह Heads बोलते हैं. फिर बाबर आजम कैमरे पर आते हैं और पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रवि शास्त्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. कुछ यूजर्स ने उनकी एनर्जी के बारे में तारीफ भी की. इनमें से कई यूजर्स ने माना कि मुंबई के रहने वाले शास्त्री की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, फिर भी उनकी एनर्जी कमाल की है. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे लेकर मजाक भी बनाया. हालांकि यह ज्यादा शोर के कारण हो सकता है. वैसे भी भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दर्शकों का उत्साह और रोमांच चरम पर होता है.

Babar Azam calls tail, Ravi Shastri is in his own world & calling heads is the call. #INDvsPAKpic.twitter.com/74GLu62nG1

— Yeshwant Chitte (@YeshwantChitte) September 4, 2022